Около 60% немцев выступили против поставок дальнобойных ракет Киеву

При этом 72% респондентов считают, что недопустимо отправлять германских военных на Украину

Около 60% жителей Германии выступают против поставок Украине крылатых ракет Taurus, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом YouGov для информационного агентства DPA. Результаты исследования приводит “ПРАЙМ”.

Всего против поставок ракет выступили 58% респондентов, причем 31% принципиально отвергают оказание военной помощи Украине. В поддержку поставок ракет Taurus выступают лишь 28% опрошенных, еще 14% затруднились с ответом.

Недавний опрос в том числе показал, что 72% респондентов поддерживают канцлера Олафа Шольца и согласны с ним, что недопустимо отправлять германских военных на Украину. В то же время 16% опрошенных считают, что правительству следует оставить это вопрос открытым. Всего 2% участников опроса выступили за немедленную отправку войск.

Опрос проводили с 1 по 5 марта, в нем приняли участие 2 169 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.

Ранее Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. В частности, в начале октября объяснял свой предварительный отказ в поставках Taurus желанием избежать эскалации конфликта.

По данным Bild, правительство ФРГ опасается, что Украина начнет наносить удары ракетами по Крымскому мосту и вглубь территории России.

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