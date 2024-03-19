Около 7 млрд рублей вложили производители Алтайского края в свое развитие

Лидерами по инвестициям оказались производители мясных, молочных и хлебопекарных продуктов

Около семи млрд рублей вложили местные производители продуктов питания в развитие и модернизацию своей технологической базы, сообщает правительство края.

Лидерами по инвестициям оказались производители мясных, молочных и хлебопекарных продуктов.

Так, более 1,5 млрд руб. производители края вложили в мясную переработку. В молочный бизнес инвестировали больше 1,1 млрд руб. Сахарный завод потратил на свою модернизацию 1,2 млрд руб., а изготовители напитков вложили в развитие своих производств около миллиарда.

Отмечается, что пищевые производители Алтайского края не только обновляют оборудование, но и открывают новые цеха.

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Взято отсюда