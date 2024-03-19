реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Около 7 млрд рублей вложили производители Алтайского края в свое развитие

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Около 7 млрд рублей вложили производители Алтайского края в свое развитие

Лидерами по инвестициям оказались производители мясных, молочных и хлебопекарных продуктов

Около семи млрд рублей вложили местные производители продуктов питания в развитие и модернизацию своей технологической базы, сообщает правительство края.

Лидерами по инвестициям оказались производители мясных, молочных и хлебопекарных продуктов.

Так, более 1,5 млрд руб. производители края вложили в мясную переработку. В молочный бизнес инвестировали больше 1,1 млрд руб. Сахарный завод потратил на свою модернизацию 1,2 млрд руб., а изготовители напитков вложили в развитие своих производств около миллиарда.

Отмечается, что пищевые производители Алтайского края не только обновляют оборудование, но и открывают новые цеха.

погода на день , погода воронеж ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

В Барнауле задержали мигранта, который распространял закладки

В Барнауле задержали мигранта, который распространял закладки

Закладчика удалось задержать, когда он формировал очередной тайник, сообщает региональное…

В Бийске 28 посетителей кафе отравились шаурмой. Заведено уголовное дело

В Бийске 28 посетителей кафе отравились шаурмой. Заведено уголовное…

В Бийске в кафе быстрого питания предприниматель продавал шаурму, которой…

Сибиряка, который убил односельчанина, отправили в колонию

Сибиряка, который убил односельчанина, отправили в колонию

Рецидивисту, который убил отца двоих детей, вынесли приговор в Новосибирском…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp