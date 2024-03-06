Около 70% педагогов хоть раз сталкивались с оскорблениями и унижениями со стороны учеников

Таковы данные анонимных опросов. При этом за помощью обращаются единицы.

Недавно алтайские депутаты на законодательном уровне напомнили элементарные правила приличного поведения в школе. Какие изменения внесли в закон, и в чём кроется причина такого отношения детей к педагогам? Подпиленные ножки, кнопки на стуле и жвачки в журнал – это уже не модные шутки, на которые могут решиться, пожалуй, только самые смелые хулиганы. Современные школьники ограничиваются устными оскорблениями или же переходят на цифровое «поле боя» с нелюбимыми педагогами. Многодетная мама Алёна Коваленко делится: обнаружила, что среди детей стало модно делать смешные подписи к фотографиям учителей или создавать с ними так называемые мемы. Некоторые из них могут оскорбить учителя или негативно повлиять на его репутацию. Интернет, как известно, не прощает ничего. Нападки детей терпят около 70% всех педагогов, при этом единого алгоритма решения конфликта просто нет: кто-то пытается поговорить на месте, кто-то идёт к директору или к родителям. Школам также рекомендуют организовать службу медиации – там психологи должны решать такие вопросы. Впрочем, санкции против невежливых учеников обычно заканчиваются на воспитательной беседе. Тамара Лесовых, председатель городской организации общероссийского профсоюза работников народного образования и науки РФ говорит, что сами родители в последнее время привыкли, что они являются заказчиками и получают услугу от школы, и считают, что: потребитель всегда прав. Сейчас закон об образовании наконец-то исключил слово «услуга». Теперь это не услуга, а ответственный образовательно-воспитательный процесс. То есть учитель и родитель не могут быть «по разные стороны баррикад», правда, речь о вопиющих случаях жестокости по отношению к детям тут, конечно, не идёт. Новые поправки в региональный закон «О статусе педагога», по факту, просто закрепляют права работников этой сферы на уважение человеческого достоинства, защиту от физического и психологического насилия.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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