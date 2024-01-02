Железная дорога. Поезда Фото: Unsplash.com

Многие россияне встретили новогоднюю ночь в поездах, в пути в это время находилось более 500 пассажирских составов дальнего следования

Новый год 2024 в поездах дальнего следования встретили около 80 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

“В эту новогоднюю ночь в пути одновременно находилось более 500 пассажирских поездов”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время поездки пассажиров поздравляли по громкой связи, всем детям раздавали шоколадные угощения, а в вагонах-ресторанах предлагали новогодние блюда.

Взято отсюда