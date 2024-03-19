Ребенок. Дом Фото: pixabay

Гладков отметил, что система по вывозу детей из региона уже выстроена. На сегодняшний день власти региона отселяют уже большинство детей

Из-за обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области вывезут порядка 9 тысяч детей. Их перевезут в другие города, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета “Единой России”, передает ТАСС.

“Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района”, – сказал Гладков.

22 марта 1,2 тысячи детей отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу, дальше – в Ставропольский край.

Напомним, что Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, российская ПВО днем 19 марта сбила девять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, пострадали минимум три человека. Также обстрел был утром 18 марта, пострадал один человек.

Взято отсюда