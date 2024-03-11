Президент России предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года

Около пяти тысяч семей в Алтайском крае воспользовались льготной ипотекой, сообщает краевое правительство.

Так, в 2023 году льготной семейной ипотекой под 6% годовых воспользовались 4565 семей на общую сумму 17,6 миллиарда рублей, а в январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи.

По данным краевого министерства социальной защиты, на эти цели направлено 787,1 млн рублей.

Ранее президент России в Послании Федеральному Собранию предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Он поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%.

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