Уничтожение воздушной цели, ПВО Фото: кадр видео Минобороны России
В ночь российские силы ПВО уничтожили 47 беспилотников самолетного типа, выпущенных со стороны Украины. Большинство были нацелены на Ростовскую область
Ночью 9 марта Украина попыталась нанести удар по регионам России с помощью 47 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один БПЛА над Белгородской областью, два над Курской, три над Волгоградской. Основная масса попыталась атаковать Ростовскую область. Там ликвидировали 41 беспилотный аппарат.
За неделю российская авиация и ПВО сбили 796 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных со стороны Украины.
Ранее в Курской области после атаки беспилотника загорелся склад с топливом.
Взято отсюда