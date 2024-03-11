реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой в Алтайском крае

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи

Около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой в Алтайском крае

Рубли / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/498310

В Алтайском крае в 2023 году около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой. Об этом сообщили в региональном правительстве.

4565 семей получили льготные займы на общую сумму 17,6 миллиарда рублей. В январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи. 

В региональном Минсоцзащиты рассказали о том, что на эти цели направлено 787,1 млн рублей.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Он поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%.

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Небылицы: певец Шура опроверг слухи о часовой задержке концерта…

Певец Шура Фото: vk.com/shura_superstar Шура заявил, что концерт состоялся по…

Уроженец Алтайского края мог покинуть Новую Фабрику при первом…

10 марта на ТНТ вышел второй выпуск проекта, в котором…

Алтайская прокуратура организовала проверку после жалоб на потоп и…

Потоп в общежитии Фото: Республика Алтай в Telegram Общежитие затопило…

В московском цирке после спектакля умерла 22-летняя гимнастка

Цирк Фото: unsplash.com По словам близких погибшей, она сильно нервничала…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp