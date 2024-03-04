Всего за звание лучших – самых метких и быстрых – поборолись около сотни мальчишек: учащиеся кадетских корпусов, члены сборной региона, а также победители и призеры всероссийских соревнований

В Барнаульском кадетском корпусе состоялся чемпионат и первенство Алтайского края по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвященные подвигу десантников 6-й роты.

24 года назад в Аргунском ущелье бойцы приняли неравный бой с превосходящими по численности отрядами боевиков. Из 90 десантников погибли 84, включая 13 офицеров. По сей день для этих мальчишек и девчонок они являются настоящими героями.

“Если помнят, то они с нами. Они живы. Я верю, что они всегда с нами. Что они смотрят на нас и знают, что есть поколения, которые помнят о них”, – отметила мать героя Советского Союза К.Павлюкова Светлана Павлюкова.

Представитель Барнаульской кадетской школы 10-летний Семен Гулидов знает цену слов. Мальчик был немногословен и настраивался на стрельбу. Он, как и многие спортсмены здесь, не только из спортивных соображений.

“Мужчина всегда должен владеть оружием. Это полезный навык в любой случае. В моей конкуренции человек немного и я планирую занять призовое место”, – поделился он.

На турнире собрались команды из Барнаула, Бийска, Рубцовска, ЗАТО Сибирский, Алейска, Горняка, Михайловского и Кулунды. Организаторы подчеркивают, что соревнования получились высокого уровня. В следующий раз, по их словам, уровень должен быть еще выше.

“Хотим сделать турнир Всероссийским на следующий год. Масштаб мы потянем. У нас есть условия и спортсмены высокого уровня. С нашими спортсменами приедут соревноваться. Это будет уже другой масштаб и другая оценка”, – заявил старший тренер сборной команды Алтайского края по практической стрельбе из пневматического пистолета Сергей Петров.

Соревновались участники в двух дисциплинах: “дуэль” – когда выбить мишень нужно на время, и “бункер” – девять упражнений на точность и время. По итогу соревнований чаще всего на пьедестал поднимались барнаульские спортсмены.

Взято отсюда