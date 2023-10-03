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Октябрь встретит жителей Алтайского края +14 градусами и северным ветром

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осень, погода Фото: unsplash.com

В некоторых районах края синоптики прогнозируют небольшие дожди, в столице региона будет без осадков. Температура не опустится ниже +9

1 октября в Алтайском крае ожидаются небольшие дожди и северный ветер, сообщается в прогнозе регионального Гидрометцентра.

В дневное время температура по краю составит от +9 до +14 градусов, местами пройдут небольшие, по юго-востоку местами умеренные дожди. Ветер прогнозируют северный 2-7 м/с, местами порывы могут достичь 13 м/с.

В Барнауле обещают от +10 до +12 градусов, преимущественно без осадков. Ветер также будет северным, 2-7 м/с.

Ранее “Толк” писал, какой будет зима в Алтайском крае.

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