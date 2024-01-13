Ольга Бузова приедет в Барнаул и устроит встречу с фанатами

Фото: vk.com/olgabuzova

Встреча пройдет с 13.00 до 18.00. Организаторы, кроме общения со звездой, фото и раздачи автографов, обещают розыгрыши, скидки и подарки

14 января в Барнауле пройдет встреча с популярной артисткой и телеведущей Ольгой Бузовой. Она приедет в качестве специального гостя на праздник в магазин “Лэтуаль”, сообщили организаторы.

Встречать звезду будут в ТРЦ Galaxy в 13.00. С гостьей можно будет сфотографироваться и взять автограф.

В конце 2023 года торговая сеть приглашала в Барнаул видеоблогера Катю Клэп .

Взято отсюда.

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