Ольга Бузова приедет в Барнаул и устроит встречу с фанатами

Фото: vk.com/olgabuzova
Встреча пройдет с 13.00 до 18.00. Организаторы, кроме общения со звездой, фото и раздачи автографов, обещают розыгрыши, скидки и подарки
14 января в Барнауле пройдет встреча с популярной артисткой и телеведущей Ольгой Бузовой. Она приедет в качестве специального гостя на праздник в магазин “Лэтуаль”, сообщили организаторы.
Встречать звезду будут в ТРЦ Galaxy в 13.00. С гостьей можно будет сфотографироваться и взять автограф.
В конце 2023 года торговая сеть приглашала в Барнаул видеоблогера Катю Клэп .
Взято отсюда.
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