Ольга Бузова прилетела на Алтай насладиться природой и покататься на лыжах

Певица Ольга Бузова приехала в Горный Алтай на отдых

Ольга Бузова часто прилетает на Алтай

Вслед за своей бывшей коллегой Ксенией Бородиной отдохнуть в Горный Алтай приехала и Ольга Бузова. Певица поселилась в номере пятизвездочного отеля «Манжерок» и с удовольствием поделилась в социальных сетях своими эмоциями от отдыха.

Ксения Бородина приезжала с компанией друзей на Алтай 6 марта, чтобы отпраздновать свой 41-й день рождения. Как и Ольга, они жили в отеле «Манжерок».Бузова же, по всей видимости, прилетела покататься на лыжах одна, о том, что она планирует провести отпуск на Алтае, звезда своим подписчикам не рассказывала.

– До последнего не верила в то, что моя поездка состоится. Я даже слово «отдых» не хотела произносить, чтобы не сглазить. О том, что я планировала маленькое путешествие, знали только самые близкие и команда, – написала артистка в своем телеграм-канале.

В первый день отдыха погода Бузову не порадовала, но это не помешало ей насладиться четырехчасовым катанием на лыжах.

– Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть, не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся, – понадеялась звезда.

Ольга каталась на горных лыжах Фото: скриншот видео из социальных сетей Ольги Бузовой

Когда знаменитость каталась на горных лыжах, ее сопровождали инструктор и спасатель, а поднявшись на Синюху, Ольга приобрела оберег. Позже, после спуска с горы, звезда посетила спа-центр отеля, где смогла расслабиться и отдохнуть.

Кроме того, певица осталась довольна кухней. Переодевшись из горнолыжного костюма в черное вечернее платье с вырезом, Ольга посетила ресторан, где на ужин ей подали роллы и тар-тар.

Ольга Бузова бывает на Алтае довольно часто. В последний раз она прилетала в Барнаул в январе на фан-встречу, которая прошла в ТРЦ GALAXY. По пути в торговый центр Ольга рассказала, что очень любит Барнаул, и людей, живущих тут.

А в мае прошлого года знаменитость выступала на территории «Планета Q» в поселке Борзовая Заимка, позже – в августе приезжала с концертом в Яровое. Там певица искупалась в соленом озере.

Ольга Бузова рассказала о впечатлениях после встречи с поклонниками в Барнауле

Взято отсюда

21.03.2024