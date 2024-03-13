Ольга Орлова Фото: inst/@olgaorlova1311 *

Телеведущая решилась на опасную процедуру во время отдыха вместе с Ксенией Бородиной. Девушек накрыли полотенцами и подожгли

Телеведущая Ольга Орлова на своей странице в соцсети поделилась кадрами с опасной процедуры. Во время отдыха с коллегой Ксенией Бородиной на Алтае она сходила на “огненный массаж”, передает “Газета.ru”.

Опубликованный ролик Орлова обозначила как “Не для слабонервных”. На нем видно, что процедура проходит в деревянной избе. Массажист накрыл девушек полотенцами и поджег. После этого Орлова отправилась в баню.

Напомним, бывшая ведущая “Дома-2” Ксения Бородина с Ольгой Орловой и другими друзьями отправилась отдыхать на Алтай, чтобы отпраздновать 41-й день рождения. Они заселились в пятизвездочный отель на курорте “Манжерок”.

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Взято отсюда