София Позднякова Фото: Федерация фехтования России, rusfencing.ru

Организатор мероприятия — центр фехтования Sabre. Оно станет итогом реализации грантового проекта, который стартовал в прошлом году

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова станет почетным гостем турнира, который пройдет в Барнауле 3 марта. Об этом сообщили в администрации города.

В турнире примут участие спортсмены Алтайского края из трех возрастных групп: 2007-2009, 2010-2012, а также 2013 года рождения и младше. Соревнования посетит двукратная олимпийская чемпионка Токио София Позднякова.

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