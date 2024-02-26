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«Он мог сам погибнуть»: на Алтае подросток вытащил из горящего дома пожилую пару

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Подросток с Алтая вывел из горящего дома пожилых мужчину и женщину

«Он мог сам погибнуть»: на Алтае подросток вытащил из горящего дома пожилую пару

Даниил бросился на помощь, когда увидел, что из дома валит дым

Утром 23 февраля 13-летний Даниил Легкодымов из поселка имени Калинина Петропавловского района даже представить себе не мог, что совершит героический поступок.

Парень гулял на улице и, проходя мимо одного из домов, увидел, как из него валит дым. Школьник знал, что там живут пожилые муж и жена и кинулся на помощь.

– Я оббежал дом и увидел в окно бабушку. На земле валялся ломик, им разбил окно, чтобы дотянуться до ручки, но стекло выпало полностью. Сначала вывел через окно бабушку, спросил у ней, где дядя Миша. Как оказалось, он остался в доме. Затем залез обратно, аккуратно взял его подмышки и начал вытаскивать через это же окно, – с волнением вспоминает Даниил в беседе с «Комсомолкой».

Сам подросток не пострадал, а вот дедушка сильно обгорел. Проезжавшая мимо скорая, спешащая на другой вызов, отвезла мужчину в Петропавловскую ЦРБ, где он, по словам мамы Даниила Юлии, все же скончался.

– Да, дядя Миша, к сожалению, умер в больнице, но хотя бы бабушку удалось спасти. Я горжусь своим сыном, и одновременно от мысли, что он мог погибнуть, становится страшно, ведь там баллоны газовые были. Даниил первую ночь вообще не спал, дедушка перед глазами стоял. Он ведь страшно обгорел, – с содроганием рассказывает мама героя.

Жители Горно-Алтайска спасли на пожаре дедушку, который не мог ходить

Взято отсюда
26.02.2024

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