Владимир Бендлин в 90-е был следователем в Кыштыме

9 марта 2024, 11:30108Написать комментарийЕще чуть-чуть и видео загрузитсяВладимир Бендлин в 1996 году работал следователем. Он первым заинтересовался историей гуманоида Алешеньки

Силовики узнали об Алешеньке в июне 1996 года. Тогда напарник Бендлина расследовал кражу, подозреваемым проходил Владимир Нуртдинов. Напарник увидел у него засушенную мумию и сообщил об этом следователю.

— Я разжился видеокамерой, изъял мумию, оставил ее храниться в холодильнике (у меня дома было) и пригласил в отделение всех очевидцев. Они рассказали, что это существо было найдено психически больной женщиной Тамарой Васильевной Просвириной в лесном массиве, якобы оно было жизнеспособно, принимало пищу, дышало. Женщина считала его своим ребеночком, которого ей послали после молитв, — рассказал силовик.

Далее, по словам очевидцев, душевнобольную пенсионерку забрали в больницу, а Алешенька остался запеленатым, как ребенок, в квартире. Сноха Тамара Николаевна, которая ухаживала за Тамарой Васильевной (имена у женщин совпадают) была в это время на вахте. По приезде она узнала, что свекровь госпитализировали, а в квартире она увидела труп малыша — якобы Леша остался без пищи и ухода, из-за чего умер.

В день возвращения с вахты женщину до дома подвозил Владимир Нуртдинов — он забрал тело и хотел его продать.

— Нуртдинов сказал, что положил тельце на крышу гаража, и оно высохло за несколько часов до мумифицированного состояния. Я говорю: ну нереально! Даже рыба сохнет двое-трое суток на солнцепеке, и то она еще вяленая, а чтобы хорошо просушить — это надо приличное время держать. Со слов очевидцев, Алеша живой не был худым, как же он мог так высохнуть? Он имел такую, немножко грушевидную форму, кожные покровы были блестящие, сероватого цвета, — заявил Бендлин.

Милиционер вызвал всех очевидцев по повестке. О чем пойдет речь, они не знали.

— Я их всех завел, закрыл дверь, попросил парня с видеокамерой снимать (оперативная съемка сохранилась. — Прим. ред.). Начальник милиции запретил мне служебную камеру брать, сразу сказал: «Занимайтесь работой, а это дело бросьте». Поэтому я занимался делом Алешеньки в нерабочее время, — пояснил Владимир.

Бывший следователь отметил, что много лет наблюдал за людьми и знает, как распознать ложь. Кроме того, сельские жители — простые люди, бесхитростные. Самым адекватным человеком в этой истории милиционер посчитал сноху — Тамару Николаевну Просвирину. Ее мужа незадолго до этой истории «закрыли» за кражу, она просила отпустить супруга под подписку. А когда ее саму спросили, где был муж в ночь кражи, Тамара Николаевна расплакалась, сказала: «Ну как я могу соврать, что он был дома? Его же не было!»

— То есть человек даже в ущерб своим интересам говорил правду, — считает Владимир. — Когда пенсионерка нашла Алешеньку, она рассказала об этом снохе. На допросе Тамара Николаевна пояснила, что свекровь сказала: она якобы пошла за водой к колодцу и в лесу услышала какие-то крики, взвизгивания.

Со слов очевидцев, это существо было бесполым — у него отсутствовали органы выделения. Со слов Тамары Николаевны, Алешенька ел, не жуя, просто поглощал пищу.

— Язычок был алый, говорит. Как арбуз, лопаточкой. Само тело при жизни якобы было серым и взгляд, по ее словам, был осмысленный. Он издавал звуки — взвизгивал и якобы он дышал. Выделения у Алеши были в виде прозрачных каких-то капель на коже. При этом запах от него был именно такой, какой у мумий, — описал показания очевидцев силовик.

Сам следователь утверждает, что, когда взял в руки мумию, испытал массу негативных ощущений. Запах от тела был похож на «сладковато-тошнотворный мускус». Пока Алешенька «жил» в холодильнике силовика, тот плохо спал и чувствовал себя неважно. Когда тело забрали, состояние Владимира пришло в норму, а еще у него открылся дар рисования.

— Сразу после допроса мы поехали осматривать квартиру, и там запахан (запах. — Прим. ред.) от Алеши был такой густой, что можно было ножом резать. В комнате ничего необычного не нашли, но на столе было блюдце с засохшей кашицей. То есть Тамара Васильевна кормила его с этой тарелки, — добавил милиционер.

В пользу версии об инопланетном происхождении карлика, по мнению Владимира Бендлина, говорит не только необычный запах. У Алеши необычное строение черепа: кости были сложены, как кувшинки, на лицевой стороне — киль. Глазницы были миндалевидные, располагались непосредственно над верхней челюстью, нижняя челюсть отсутствовала, лобные доли преобладали где-то в четыре раза.

Чтобы разобраться в том, кем все-таки был гуманоид, силовик решил показать мумию медикам. Врачи из гинекологии однозначно заявили, что это выкидыш. Следователь отнес тело патологоанатому и судебно-медицинскому эксперту с 18-летним стажем.

— Они в один голос сказали: «Нет, вы что! Это не человек, это другое существо, неизвестное», — заявил Бендлин.

Медики предложили назначить экспертизу, чтобы они могли исследовать мумию. Милиционер доложил начальству, что удалось выяснить, но в ответ получил отказ.

— У меня в производстве было 25 дел. Начальник сказал: «Почему вы такой волокитчик? Почему вы не занимаетесь служебными делами?» Я объяснил, что этот материал должен быть зарегистрирован в дежурной части, это же, может, детоубийство, или криминальный аборт, или это на самом деле существо какое-то необычное. Но начальство было против, оперативному дежурному запретили регистрировать от меня материалы без согласования с руководством, — добавил силовик.

После Владимир наткнулся в газете на объявление уфологов из Каменска-Уральского — «НЛО-контакт по методу Золотова» — и пригласил их изучить карлика. Приехали люди в костюмах и затребовали все материалы по Алешеньке, забрали документы и тело гуманоида. Оказалось, что эти люди были сектантами и спустя время перестали выходить на связь. Местным милиционерам они заявили, что Алешеньку забрали «люди с удостоверениями», а журналистов уверяли, что тело изъяли другие инопланетяне.

Существует несколько версий о том, где может находиться тело карлика. Кто-то считает, что оно было утеряно, некоторые уверены, что мумию продали в частную коллекцию. Сторонники теорий заговора говорят, что тело могли забрать американские спецслужбы.

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09.03.2024