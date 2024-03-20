“Он упал на козырек”: бийчанка вызвала “скорую” несуществующему пострадавшему

После сомнительного вызова женщину саму госпитализировали в психиатрическую больницу

На сообщение о падении человека с пятого этажа на козырек магазина оперативно среагировали сразу несколько экстренных служб Бийска. По телефону бийчанка, совершившая вызов, сообщила, что якобы пострадавший человек лежит на козырьке магазина.

По информации “Станции скорой медицинской помощи Бийска”, для оказания помощи на место была направлена реанимационная бригада. Так как женщина уточнила, что до пострадавшего сложно добраться, прибыли и сотрудники службы спасения. Они развернули лестницу, поднялись на козырек, но никого не обнаружили.

Звонившая продолжала уверять: видела и слышала все сама, мало того, “пострадавший” звал на помощь.

– Мы часто сталкиваемся с подобными случаями, когда приезжаешь по адресу, а помощь никому не требуется. Только на прошлой неделе было совершено 112 безрезультатных выездов, – отметил Алексей Карнаухов, главный врач ССМП Бийска.

Впоследствии медики реанимационной бригады передали женщину коллегам психиатрической бригады. Пациентка была доставлена в специализированное медицинское учреждение.

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Взято отсюда