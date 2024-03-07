Можно ли было спасти женщину?

7 марта 2024, 13:00102Написать комментарий

— Где-то в час ночи он домой пришел. Стучался, стучался, ему не открывали. Соседка слышала, как он сказал: «Ну, сука, если ты не открываешь дверь, ты тут навсегда и останешься».

Рассказать о том, что происходило в ночь убийства, соседи соглашаются только на условиях анонимности. В подъезде кирпичной пятиэтажки на улице Дегтярева открыто конфликтовать с 32-летним Никитой Сидоровым побаиваются. А в том, что он вернется, никто не сомневается. Жители рассказывают: бывшую возлюбленную Сидоров душил, когда полицейские уже стояли за дверью. Ни их присутствие, ни стук в дверь, ни попытки проникнуть в квартиру изверга не остановили.

— Пьяный он дурной становится, — объясняет одна из знакомых. — Он тут всё время воевал, даже с друзьями дрался. Когда трезвый — человек как человек, спокойный парень, а как выпьет, так всё. Водка же никому добра не приносит. Мы тут все, конечно, в шоке, и друзья его — тоже.

Впрочем, громкую историю обсуждают сейчас не только соседи, но и силовики. Самый болезненный вопрос — можно ли было спасти несчастную женщину? Ведь о помощи она просила сама, настойчиво набирая телефон 102. Сколько ехал экипаж? Почему не вскрыли дверь сразу? Наши челябинские коллеги из 74.RU нашли запись с камер наблюдения, поговорили с очевидцами и МВД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Отмечать начали еще 23-го, на следующий день продолжили. Расходились друзья уже ночью 25-го. Но когда Никита пошел домой, попасть в квартиру не смог — там заперлась его бывшая.

— Я сначала даже не поняла, что там в квартире были женщина и ребенок, — говорит соседка. — То ли она его поздравить пришла, то ли что.

На записях домофона видно, как Никита Сидоров около часа ночи несколько раз заходил в подъезд и снова выходил на улицу. Пытался звонить по телефону, кричать:

— Пусти меня домой. Пусти домой. Домой!

В квартиру, несмотря на мольбы, его не пускали.

— Уже в половине второго примерно я прилегла, но уснуть не могла, — призналась соседка. — И вдруг слышу, такой звук идет, как будто на балкон лезут или что-то бросают в него. Потом слышу женский голос: «А! Помогите!» Потом снова грохот с улицы, как будто балкон ломают или окно. Страшнейший звук! Я попробовала выглянуть, но на улице темно, ничего не видно. Слышу только его голос и ее голос, но так, как будто она хочет кричать, а он ей затыкает рот. Потом раз — и тишина настала. А потом стоны какие-то. Я уже хотела полицию вызывать, но слышу, что к нему снова стучат. Выглянула, а на площадке два милиционера стоят. Я говорю: «Ребята, он как будто бьет ее на балконе». А мне один из них отвечает: «Нет, не на балконе. Она уже здесь, в комнате». И пока я в подъезде стояла, прям слышно было, как она кричала: «Помогите!» Это было уже при полиции.

Решив, что мешать полицейским не стоит, соседка вернулась в свою квартиру, но уснуть в ту ночь так и не могла.

— Долго-долго они стучали, потом в квартире наступила тишина, — рассказала она. — Потом я снова услышала шум — то ли дрель, то ли что-то подобное. Я поняла, что они вскрывают дверь. Выглянула в окно — под балконом стоят два человека, недалеко машина ДПС.

Не сразу, но вскрыть дверь все-таки удалось. Соседка слышала, как после этого кто-то кричал, потом — как успокаивали ребенка.

— Я снова решила выйти, спустилась и видела, как вышел милиционер и по телефону сказал кому-то: «Присылайте машину. Тут труп».

«Она сама звонила в полицию»

Вопрос о том, как звали убитую женщину, большинство соседок ставит в тупик, и только одна предполагает:

— Кажется, Наташа. У нее квартира где-то на 50 лет ВЛКСМ, двое детей. 16-летний старший сын жил не здесь, может, с бабушкой где-то, а еще был маленький 3-летний мальчик.

В доме на Дегтярева Наташа ни с кем дружбу не завязала, вспоминают соседи. Поэтому и сведения о ней обрывочные — слегка за 40, тихая, спокойная.

— Когда у него появилась женщина, когда она забеременела, он, [Сидоров], начал вести себя потише более-менее, — рассказала одна из соседок. — Как-то я встретила его на улице с маленьким ребенком, спросила: «Никита, это твой сын?» — «Да, это мой сын». Я еще подумала: слава богу, может быть, образумится уже. И пока женщина тут жила, пока ребенок был маленьким, действительно стало тише. А потом снова — шумы, драки. Я так поняла, когда он выпивал, эта женщина собиралась и уходила. И когда она уходила, сразу же собиралась компания, начинался шум, гам, тарарам, драки.

Ситуацию, по словам соседей, не изменил даже опыт службы в СВО.

— Он же был в СВО, потом лежал в госпитале. Добровольцем туда пошел, — рассказала соседка. — Не знаю, что уж у него было в голове, как он так решился. Сам он сказал: «Какая разница, где помереть — здесь от водки или там?»

Впрочем, в Челябинск с СВО Сидоров вернулся живым.

Какое-то время по возвращении Никита снова жил с Натальей и их общим сыном, но в феврале, по словам соседей, пара рассталась. Женщина с младшим сыном и вещами уехала к себе в квартиру. То, что она может вернуться к мужскому празднику, никто не ожидал.

— Друзья рассказывают, что они ругались, даже бились. Говорят, она и заявления на него писала, — поделилась соседка. — Я вообще удивляюсь, почему она не ушла в этот день. Она же прекрасно видела, в каком он состоянии. Осталась с маленьким ребенком, прекрасно зная, какой он [под алкоголем] дурной. Жалко, конечно — он молодой, она молодая. Ребенок у них болеет: ему три года, а он не разговаривает ни с кем, но мать никуда не обращалась, видимо, считала, что всё нормально.

В ту ночь, рассказали соседи, трехлетний сын тоже был в квартире.

— Еще говорят, что полицию она сама вызывала, звала на помощь, — отметила соседка. — Они и приехали быстро. Ну как быстро… Минут за 40, может.

Что говорят в МВД

То, что полицию действительно вызывала Наталья, нам подтвердили несколько источников. А вот дальше версии расходятся. По одной из них, экипаж добирался на место слишком долго, а потом так же долго стоял у квартиры, пытаясь достучаться и потратив на это драгоценное время. По другой, всё возможное полицейские все-таки сделали, но взломать железную дверь сами не смогли, поэтому пришлось ждать спасателей. Расходятся версии и том, что именно говорила звонившая женщина по телефону. Несколько наших собеседников утверждают, что она буквально молила о помощи: «Меня убивают», другие — что речи об угрозе жизни в ее звонках все-таки не было.

Мы нашли записи с камер дофомона, сделанные той ночью. На них видно, что Сидоров в 01:07 выходит из подъезда и больше не возвращается, но соседи объясняют: забираться в квартиру он умел через балкон — по решеткам на первом этаже.

— Такое бывало уже, когда у него ключи отбирали. Пока тут жили родители, он с матерью и ругался, и дрался. Лет 7–8 назад он бросал в нее табуретку, разбил окно. Стены-то тонкие, слышно всё, — объяснила соседка. — Сестренку он тоже гонял, пока она тут еще жила. Часто было такое, что сестра выбегала на площадку и соседка ее прятала у себя. Потом в конце концов родители построили дом в саду и уехали туда жить. Сестра тоже уехала.

Первый экипаж ДПС появляется во дворе в 01:45, спасатели — еще через 45 минут, в 02:30. Главный вопрос — во сколько женщина звонила и просила о помощи? И кто затянул с ее спасением?

— В 01:10 ночью 25 февраля на номер 102 по телефону обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что бывший сожитель угрожает ей физической расправой. Информация была передана в отдел полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску, — прокомментировали 74.RU в региональном полицейском главке. — После получения сообщения на указанный адрес в течение 35 минут прибыл первый освободившийся экипаж патрульно-постовой службы, проехавший сразу после завершения работы по предыдущему обращению. На стук и звонки полицейских дверь никто не открыл. Вышедшие на лестничную площадку соседи сообщили, что из квартиры ранее доносился шум — слышны были разговоры на повышенных тонах.

В МВД сообщили, что хронологию событий восстанавливали не только по рапортам участников событий, но и записям переносных регистраторов.

— После неоднократного высказывания требования открыть дверь, а также полагая, что в помещении совершено противоправное деяние, полицейские предупредили, что дверь будет открыта. Прибывшие специалисты МЧС при помощи специального оборудования устранили металлическую преграду, обеспечив стражам порядка возможность попасть внутрь, — продолжили в главке. — В помещении полицейские обнаружили тело женщины без признаков жизни. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали находившегося в квартире мужчину.

Направили мы запрос и в челябинское управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности, поскольку вскрывали дверь городские спасатели. Ответ опубликуем после получения.

Задержанного Сидорова между тем Металлургический районный суд уже отправил в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Параллельно идет и проверка полицейских.

— Действия сотрудников полиции Металлургического района проверяются главным управлением МВД России по Челябинской области. В рамках назначенной служебной проверки будет дана оценка своевременности принятия мер реагирования на поступающие сообщения, что для сотрудников органов внутренних дел региона должно являться приоритетом в повседневной деятельности, — заверили в главке.

Наталью, рассказали соседи, похоронили в прошлую среду. Помимо двоих детей у нее осталась пожилая мама.

— Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял ситуацию под личный контроль. В рамках проводимой служебной проверки будет детально установлена картина произошедшего, поминутно разобраны действия всех должностных лиц с момента поступления сообщения на телефон 102 до прибытия наряда на улицу Дегтярева. Полнота и оперативность исчерпывающих мер реагирования каждым сотрудником будут изучены, проанализирована возможность совершения дополнительных действий, направленных на предотвращение преступления. Все принятые решения подвергнутся детальному рассмотрению, — заверили в полиции.

В ведомстве добавили, что ранее начальник главка поручил руководителям территориальных отделов установить контроль за своевременным реагированием на все обращения южноуральцев, в связи с этим работа с сообщениями от граждан и время прибытия полиции на вызов подверглись кардинальному пересмотру, выстроена схема контроля передвижения дежурного наряда от момента выезда до прибытия на адрес.

— При выявлении в ходе служебной проверки нарушений алгоритма и неисполнения поручений ответственные должностные лица УМВД будут подвергнуты самым жестким дисциплинарным наказаниям, вплоть до освобождения от занимаемых должностей и увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — предупредили в главке. — Руководством ГУ МВД области принимаются все исчерпывающие меры по исключению подобных ситуаций впредь.

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Взято Источник

07.03.2024