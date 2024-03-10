Ради гения она бросила мужа и дочь

10 марта 2024, 11:0080Написать комментарий

Она — обычная русская девушка, которую мать родила от любовника. Он — застенчивый девственник, который станет великим художником. Благодаря ей — Гала. Русская жена и муза Сальвадора Дали. Родом она была из Казани, имела множество любовников, дружила с Цветаевой и бросила дочь ради Дали.

Гала Дали — кто она и как, обладая довольно заурядной внешностью, сводила с ума мужчин? Рассказываем, что известно о единственной музе великого художника.

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На какое-то время Антонина переехала из Казани в Москву, где встретила свою настоящую любовь — студента Дмитрия Гомберга. Сейчас исследователи придерживаются мнения, что Антонина родила Галу и еще троих детей именно от него, хоть всё еще и состояла в браке с судьей-недоучкой.

Любовники приехали в Казань в 1892–1893 годах, уже с первенцем на руках. Гомберг перевелся на юридический факультет Казанского университета. Антонина устроилась акушеркой. В 1894-м на свет появился второй ребенок — Гала. Сама девочка, похоже, больше тяготела ко второму мужу своей мамы и даже изменила отчество с Ивановна на стилизованное Димитриевна.

Галина Гомберг вряд ли могла бы рассказать что-то о Казани, поскольку прожила здесь только первый год своей жизни. И опять же белое пятно в ее биографии: по другим сведениям, Гала росла в Казани почти до 11 лет.

Развеять слухи могла бы сама супруга Дали, но она предпочитала мистифицировать свою жизнь. Поэтому ее биографию по крупицам собирали краеведы и генеалоги.

Дружила с Цветаевой, воспитала «отца французского сюрреализма»

Будем придерживаться современной версии, что в 1895 году Гомберги снова уехали в Москву. Отчим (отец?) не жалел денег на образование и здоровье многодетного семейства, хотя в подростковые годы Галы на них свалились проблемы с финансами. Будущая муза училась в престижной женской гимназии имени Брюхоненко. В школе она подружилась с Анастасией Цветаевой — младшей сестрой поэтессы Марины Цветаевой. Будущая мемуаристка описывала Галу как тоненькую длинноногую девочку в коротком платье.

— Узкое лицо, русая коса с завитком на конце. Необычные глаза: карие, узкие, чуть по-китайски поставленные. Темные густые ресницы такой длины, что на них, как утверждали потом подруги, можно рядом положить две спички. В лице упрямство и та степень застенчивости, которая делает движения резкими, — писала про нее Цветаева.

Будущая звезда Серебряного века тоже проводила время в компании сестренки и ее подруги. Девочки заливались смехом, когда пережевывали липкие ириски. Гала бегала домой к Цветаевым, где впитывала творческую атмосферу.

— Галя держалась с достоинством истинной гордости — совершенно просто, естественно, независимо, не снисходя спросить, почему хуже других одета, не снисходя замечать свои платья, — вспоминала Анастасия.

В те годы Гала была скрытной, внимательной, но с мощным интеллектуальным потенциалом. Впоследствии эти качества разовьются и превратят ее в женщину-вамп.

В 18 лет Галу отправили лечиться в Швейцарию от туберкулеза. Там она познакомилась с Эженом Гренделем. Гала придумала ему более благородный псевдоним — Поль Элюар, в будущем мир узнает отца французского сюрреализма именно под этим именем. А на момент их знакомства он был всего лишь 17-летним сыном богатого торговца недвижимостью. Это был страстный роман, который вылился в любовную переписку после того, как молодые разъехались по домам: она — в Россию, он — во Францию. Родители были против этой связи: «Зачем тебе эта русская девочка», еще и другой веры.

Но нашу героиню такой расклад не устроил, в 22 года она отправилась в Париж и спустя год они с Полем поженились. Гала уже тогда предупреждала, что не стоит ждать от нее щей-борщей и что она всегда будет «как кокотка сиять, пахнуть духами и всегда иметь ухоженные руки с наманикюренными ногтями».

Впервые энергичная и умная Гала стала музой именно Элюара, а не Дали. Она сделала из робкого, неуклюжего Эжена Гренделя утонченного и глубоко своеобразного Поля Элюара.

Как и у многих творческих людей начала XX века, брак их был необычным. Элюар с гордостью показывал фото обнаженной супруги друзьям и был не против, когда они становились ее любовниками. Оргии в их доме были обычным делом. Когда Гале стукнуло 27 лет, она сошлась с немецким художником Максом Эрнстом, для которого позировала. Муж не просто знал об их связи — в какой-то момент «соперник» переехал в их дом. Вся богема знала о любовном треугольнике, это даже считалось своеобразным пиаром. Все эти страсти разгорались на глазах у их маленькой дочки Сесиль.

Знакомство с Дали: он выбрил подмышки, она бросила дочь

В 1929 году в жизни Галы появляется Сальвадор Дали. А познакомил их муж, который отвез ее в испанский Кадакес.

— Он не переставал восхищаться своим милым Сальвадором, словно нарочно толкал меня в его объятия, хотя я его даже не видела, — говорила светская львица.

Говорят, что молодой художник хотел впечатлить гостью экстравагантным видом: разрезал свою шелковую рубашку, выбрил подмышки и выкрасил их синькой, натер тело оригинальным одеколоном из рыбьего клея, козьего помета и лаванды, за ухо засунул красную герань. По легенде, увидев Галу в окне, Сальвадор передумал, смыл с себя краску и вышел в обычном образе. Оба сразу же влюбились друг в друга и Гала якобы сказала: «Мой маленький мальчик, мы никогда не покинем друг друга». На тот момент Гале было 35, Дали — на 10 лет моложе.

Элюару осталось собрать чемоданы и вернуться домой без жены. В качестве «компенсации» Дали подарил поэту портрет.

— Я чувствовал, что на меня возложена обязанность запечатлеть лик поэта, с Олимпа которого я похитил одну из муз, — объяснил гений.

Гала бросила не только мужа, но и дочь. Воспитанием девочки занималась французская бабушка.

Многих удивлял этот союз: художник-девственник и ненасытная взрослая женщина, которая преследовала юношей, позировавших для Дали. Но в быту они компенсировали друг друга: при знакомстве робкий и несобранный Дали лишь стоял на пороге славы. Гала стала его продюсером, которая продвигала его как модного творца, искала спонсоров, организовывала выставки, продавала картины. В минуты творческого кризиса она заставляла любимого делать витрины магазинов, разрабатывать модели шляпок, пепельниц. Она стала и женой, и мамой для слабовольного молодого человека.

— Никогда мы не сдавались перед неудачами. Мы выкручивались благодаря стратегической ловкости Галы. Мы никуда не ходили. Гала сама шила себе платья, а я работал в сто раз больше, чем любой посредственный художник, — отмечал Дали.

В 1934-м, предчувствуя войну, пара отправилась в Америку. Интуиция не подвела Галу: в США ее «мальчик» стал бешено популярным, страну охватила «сюрреалистическая лихорадка». Все военные и первые послевоенные годы они провели в Штатах. Дали успел поработать с Альфредом Хичкоком и Уолтом Диснеем, попробовал свои силы в фотографии и устраивал сюрреалистические балы.

Стоит ли говорить, что обожаемая им Гала часто появлялась на его полотнах. Она была единственной женской моделью (кроме сестры художника), которой вдохновлялся испанский гений. Ее черты можно разглядеть в облике Христа в «Тайной вечери», в образе «Атомной Леды», которую Дали написал после атомной бомбардировки Хиросимы. На картине «Открытие Америки Христофором Колумбом» первооткрыватель несет стяг с изображением Елены и надписью: «Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег».

— Он был предельно эксцентричен, экстравагантен. Когда его спрашивали, почему он изобразил любимую жену Галу с двумя отбивными на спине, ответил просто: «Я люблю мою жену и люблю отбивные; не понимаю, почему не могу нарисовать их вместе», — рассказывала друг семьи.

Этот брак тоже был свободным: обоих окружали поклонники. Но Дали просто поддерживал образ желанного любовника и больше направлял энергию в творчество. Например, как-то во время свидания он раздел даму, украсил ее тело омарами и просто любовался. В то же время Гала выбирала мужчин моложе себя и слыла женщиной-вамп. Сальвадор Дали и Гала вместе организовывали свои нашумевшие «хэппенинги» — эротические зрелища с привкусом скандала.

На склоне лет Дали подарил супруге средневековый замок Пуболь в Испании. Их отношения осложнились. Он мог наведываться к своей «градиве» только с ее разрешения. Гала умерла в 1982 году, когда ей исполнилось 88 лет. Она ждала этого и говорила, что день ее смерти будет самым счастливым днем в жизни. Причины на то были: Гала болела и с каждым годом становилась всё более немощной.

Сальвадор Дали пережил Галу на 7 лет. Для него годы без музы обернулись сущим адом. Он отказался присутствовать на церемонии погребения, а после смерти Галы художник впал в тяжелую депрессию. К личной трагедии добавилась и прогрессирующая болезнь Паркинсона.

— Я живу бок о бок со смертью с тех самых пор, как понял, что дышу, и она убивает меня хладнокровно и сладострастно, точно так же, как я, отвоевывая секунду за секундой. И весь мой путь — это одно непрерывное, тягостное, рушащее всё и вся усилие, один отчаянный порыв, — писал Дали в те годы.

Горе заставило отказаться художника от связи с внешним миром: он просто перестал вставать с постели, перестал есть. Дали похудел на 46 килограммов. За 7 лет жизни без любимой он пережил страшный пожар в замке Галы, в который поселился после ее смерти, а в начале января 1989 года художник попал в больницу с сердечной недостаточностью. 23 января Дали не стало.

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10.03.2024