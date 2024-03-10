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Онанизм отношениям не помеха: почему не стоит запрещать партнеру мастурбировать

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И как понять, что самоудовлетворение переросло в болезнь

10 марта 2024, 12:0066Написать комментарий

Онанизм отношениям не помеха: почему не стоит запрещать партнеру мастурбировать

Сегодня мастурбация — одна из самых табуированных тем в обществе. Если еще в Древней Греции онанирующих сатиров без стыда изображали на вазах, то сейчас самоудовлетворение считается чем-то постыдным и неприличным. Но если общество за сотни лет изменилось, то вот люди остались прежними, и мы решили разобраться, нужно ли удовлетворять себя даже в отношениях и когда мастурбация становится проблемой.

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Взято Источник
10.03.2024

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