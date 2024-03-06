Актеров объединяет удивительная схожесть, но они не родственники

6 марта 2024, 17:0082Написать комментарий

Говорят, у любого человека где-то на планете есть двойник. Российские знаменитости — не исключение. Конечно, все артисты индивидуальны, но встречаются очень похожие. Наши коллеги из MSK1.RU собрали список артистов, которых можно перепутать, даже если хорошо всматриваться.

Максим Аверин и Кирилл Плетнев

Максим Аверин известен по сериалу «Глухарь», а Кирилл Плетнев прославился своей ролью в «Солдатах». Актеров объединяют не только любовь к кино, преданные поклонники, но и внешняя схожесть. Обратив внимание на расположение ямочек на щеках и форму бровей, можно подумать, что Максим и Кирилл — родственники.

Кстати, похожими друг на друга артисты стали только во взрослом возрасте, когда у Аверина появилась лысина, а Плетнев набрал пару килограммов. Схожесть актеров проявляется не только во внешнем виде. Чувство юмора и у Максима, и у Кирилла на высоте.

Виктор Хориняк и Владимир Яглыч

Этих актеров часто путают, потому что Виктор и Владимир одновременно стали звездами телеканала СТС. Хориняк был барменом в сериале «Кухня», а Яглыч играл нападающего в «Молодежке». Кажется, только самые внимательные телезрители могли отличить одного актера от другого, ведь они похожи как две капли воды и их имена начинаются на одну и ту же букву.

Прическа, звучание голоса, мускулистое тело — здесь попадание 99%. Но 1%, где они не сходятся, — это характер в жизни. В любовном плане актеры тоже полные противоположности: Виктор Хориняк встретил ту единственную в подростковом возрасте, а Владимир Яглыч еще тот ловелас.

Максим Матвеев и Кирилл Гребенщиков

Десятилетняя разница в возрасте не мешает актерам быть звездными двойниками. Кто-то подумает, что Максим и Кирилл — братья, хотя бы двоюродные, но это не так. Из общего у актеров только любовь к кино. Что касается внешности, Матвеева и Гребенщикова действительно порой сложно отличить. У обоих темно-русые волосы, одинаковая укладка, приподнятые скулы и пышные ресницы.

Еще одно сходство актеров заключается в их крепких браках. Максим Матвеев женат на Елизавете Боярской 14 лет. Вместе супруги воспитывают двух сыновей — Андрея и Григория. А Кирилл Гребенщиков вот-вот отметит фарфоровую свадьбу со своей женой Ольгой, которая 24 года назад подарила ему наследницу.

Матвеев стал известен благодаря фильму «Стиляги» и сериалу «Триггер», а Гребенщиков — настоящая звезда российских мелодрам.

Павел Деревянко и Сергей Перегудов

Посмотрим сначала в глаза Деревянко, а затем — Перегудова. У обоих — темно-зеленые. Здесь всё достаточно банально, но вот совпадение в росте — уже совсем другое дело. Также можно обнаружить схожесть носов актеров. А улыбки, что у Деревянко, что у Перегудова, прекрасные.

Павел известнее своего звездного «близнеца» и коллеги по цеху. Многим он полюбился по сериалу «Беспринципные», в котором был рассказчиком Славиком. Быстро вспомнить, где играл Перегудов, не получится, надо заняться поисками. Тогда можно вспомнить, что впервые он стал популярен после съемок в фильме «Адъютанты любви».

В одном из интервью Сергей подтверждал, что многие поклонники путают его с Деревянко. Актер рассказывал, что к нему часто подходят на улице поклонники и просят сфотографироваться. Когда люди начинают перечислять список фильмов с любимым актером, выясняется, что речь идет не совсем о нем, а о двойнике Деревянко. В личной жизни у Перегудова всё более стабильно, чем у Деревянко, который совсем недавно вновь представил общественности свою новую девушку.

Антон Макарский и Марк Богатырев

У этих актеров разница в возрасте тоже приличная — 9 лет. Непонятно, то ли Богатырев выглядит старше, то ли Макарский не стареет. Однако они очень похожи друг на друга. Кстати, к Антону не раз подходили с вопросами о возможном родстве с коллегой. Артист отрицал наличие родственных связей, и на этом диалог заканчивался. Марк же открыто подтверждает, что они действительно «близнецы».

Популярность Макарского ничуть не меньше, чем у Богатырева. Первый больше по мелодрамам, а второго чаще всего можно встретить в ситкомах: все же помнят Огузка и по совместительству парня Вики из «Кухни». Антон Макарский стал известен благодаря роли князя Долгорукого в теленовелле «Бедная Настя».

Дополнительное сходство у знаменитостей можно обнаружить не только во внешности, но и в умении выбирать хороших спутниц жизни. Антон в браке с певицей Викторией Макарской уже целых 24 года, а Марк в статусе женатого мужчины не так давно. С актрисой Татьяной Арнтгольц они поженились 4 года назад.

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Взято Источник

06.03.2024