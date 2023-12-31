Что делать, если после разговора с кем-то у вас разболелись живот, голова или внезапно затошнило

Они могут быть вашими коллегами, приятелями, хорошими знакомыми или даже очень близкими людьми, рассказывает «Доктор Питер». Как понять, что человек — энергетический вампир, по каким признакам это распознать и как эти люди действуют на вас?

Профессор психологии объяснил, что делать, если вы столкнулись с энергетическим вампиром в своей жизни, и даже как быть, если это вы сами.

Алексей Ситников — доктор психологических наук, доктор экономических и философских наук, профессор, DBA, MBA, сертифицированный тренер НЛП.

— Энергетические вампиры — люди, которые питаются вашей энергией. Вместо того чтобы накапливать свою — вести интересную жизнь, получать яркие впечатления, генерировать события, — они питаются вашими эмоциями, — рассказал в своем канале на YouTube профессор, доктор психологических наук Алексей Ситников.

Признаки, что перед вами энергетический вампир

Вы ощущаете внезапную головную боль или боль в животе, груди, ощущение тошноты;

у вас возникает чувство вины;

вы чувствуете эмоциональную опустошенность.

— Энергетические вампиры постоянно жалуются, что у них всё плохо, — объясняет Алексей Ситников. — Они вызывают у вас потребность сопереживать, помочь. Но помочь им как раз нельзя. Они обычно очень неискренни, не пускают внутрь себя, не позволяют знать о себе лишнего. Нередко они используют вашу искренность против вас, фактически шантажируя этим. Они всегда чувствуют себя правыми, не умеют извиняться и никогда не берут на себя ответственность, для них виноваты всегда другие.

Пять типов вампиров

Нарцисс

Для него ценен и важен только он сам — его внутренний мир, задачи и цели. Он всегда всё использует в своих интересах. Для него характерен подход win — loose. Когда вы проигрываете, они выигрывают.

Жертва

Всегда жалуется, но не делает ничего, чтобы изменить ситуацию.

Контролер

Это человек, который оценочно относится ко всему, что делают другие: вешает ярлыки, контролирует процесс.

— На самом деле в мире нет ничего хорошего или плохого, правильного или неправильного, — отмечает психолог. — Та или иная оценка возникает, когда человек сопоставляет то, что происходит, с тем, чего он хочет, что, по его мнению, должно происходить. У каждого человека эти представления свои. Дождь плохой для тех, кто хотел пойти на прогулку, и хороший для желающих полить огород «чужими руками».

Контролер оценивает других с точки зрения своих целей, но они могут не совпадать с вашими.

Критик

— Если человек всё оценивает негативно — это не характер, это генетика, — рассказывает Алексей Ситников. — Тому причина — низкий уровень серотонина и, как следствие, постоянная неудовлетворенность. У такого человека нет ощущения спокойствия и уравновешенности, а есть дискомфорт от того, что происходит вокруг.

Манипулятор

Это человек, который сужает степени вашей свободы.

— Коммуникация бывает двух видов: развивающая, которая расширяет ваши возможности, раздвигает горизонты, показывает выходы из ситуаций, которые раньше вы не замечали, и манипулирующая — когда человек сужает количество степеней вашей свободы, — объясняет профессор.

Самая страшная манипуляция — это совет. Она сужает вероятные варианты до одного.

— Никогда не позволяйте давать вам советы людям некомпетентным, — продолжает Алексей Ситников. — Давать советы могут только те, кто разбирается в теме лучше, чем вы. А в вашей жизни никто, кроме вас, не разбирается, вы один знаете внутренние механизмы, проблемы, эмоции, ощущения, чувства, переживания.

Как общаться с вампиром

Если после общения с человеком у вас появляются ощущение вины, физический дискомфорт, неуверенность в себе, паника, что мало вариантов для действий, ограничьте с ним контакты до минимума.

Ни в коем случае не вступайте с ним в конфликты — это чревато. Вас могут оскорбить, вызвать чувство вины, повысить тревожность, снизить самооценку.

Научитесь строить границы и говорить слово «нет». Сохраните свое собственное пространство и выстройте барьеры, охраняющие его.

А если ты сам вампир?

— Если вы осознали, что сами терзаете людей, задумайтесь: может, стоит измениться ради тех, кто находится рядом с вами? Попробуйте сходить к психотерапевту или коучу, выяснить, какие у вас цели и как эффективно их добиться, — резюмирует психолог. — К сожалению, энергетические вампиры эффективны в достижении своих целей, но им не с кем это отпраздновать.

Эти предметы в доме портят нам настроение

Но не только люди могут испортить ваш день. Ранее психолог рассказывала, какие предметы в домашней обстановке способны испортить нам настроение.

Много зеркал в доме

Психолог предупреждает, что если регулярно заглядывать в зеркала и выискивать недостатки собственной внешности, то низкая самооценка и плохое настроение не заставят себя долго ждать.

Увядшие цветы

— Сами по себе растения — прекрасное украшение интерьера, — говорит Валерия Рыжик. — Но если они засохли, почернели или облетели, скорее всего, это скажется на настроении, так как цветы у нас ассоциируются с витальностью — способностью жить, расти и развиваться.

Эксперт рекомендует тщательно ухаживать за зелеными питомцами, завести неприхотливые растения или вообще отказаться от цветов в доме, если ни сил, ни времени следить за ними нет.

Сломанные вещи

— Если в доме их накопилось слишком много, то у человека может появиться ощущение, что и в жизни у него сплошные неполадки. Безусловно, оптимизма это не прибавляет, — объясняет Валерия Рыжик. — Действительно полезные вещи лучше отремонтировать. А испорченные предметы или откровенный хлам можно спокойно выбросить, освободив пространство в доме.

О других вещах, которые могут выбить вас из колеи, читайте в материале.

Взято Источник

31.12.2023