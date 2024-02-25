Они унижают мужчину. Женские просьбы, на которые нужно отвечать отказом

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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Некоторые женщины, лишенные мудрости, после начала отношений любят поставить своему партнеру ультиматум – либо она, либо его друзья. Они хотят стать в центре и в золотом кругу мужчины, вытеснив из него все, что им дорого до их появления. Друзья могут быть заменены хобби или чем-то другим, но суть остается та же – эта просьба показывает, какое на самом деле у женщины небрежное отношение к его личному пространству, и это очень унизительно.

Многие женщины считают, что задержка на встрече с мужчиной – это их кокетство. Они могут приехать на час позже оговоренного времени, а затем себя вести так, словно ничего не произошло. Или она даёт мужчине понять, что это нормально. Но, суть в том, что эти действия показывают, что она не ценит его время, и это унизительно.

Иногда женщины требуют, чтобы их партнер устроился на вторую работу. Это может быть оправданно, если мужчина работает всего лишь два часа в сутки и не может покрыть базовые потребности. Но часто бывает так, что женщина заставляет мужчину идти на вторую работу или даже на вахту, чтобы она могла потреблять больше ненужных, но модных вещей, которые демонстрируют ее статус. Любой здравомыслящий мужчина поймет, что такое требование – унизительная попытка использовать его.

Вот такие унизительные просьбы могут возникать в отношениях между мужчиной и женщиной. Они показывают, что женщина не уважает личное пространство и время мужчины. По материалам сайта «Сибкрай».

Фото: linguacontact.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22