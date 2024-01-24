Всё, что известно о нападении хищников

В поселке Курорт Курганской области вечером 22 января погибла пенсионерка — ее загрыз волк. Женщина пыталась отбить свою собаку от хищника и погибла сама. После зверь успел ранить еще несколько человек, пока его не застрелили. И таких примеров по всей стране за последние дни немало. Вот что сообщают наши коллеги из 45.RU и V1.RU.

Хроника нападения волка

Недавно группа волков ворвалась на ферму у хутора Лемешкино в Руднянском районе Волгоградской области, растерзав стадо овец. Не помог даже огромный алабай, получивший тяжелейшие ранения в неравной схватке. Жуткие кадры последствий страшного нападения появились в Сети.

— Вот такая беда. Вот смотрите, след размером с мою руку. А вот овцы погрызенные, — говорит владелец стада. — Волков было где-то 3 штуки. Вот след, смотрите, больше моей руки. Пришли со стороны Козловской горы. Вот тропа. Вон следы матерого. Кобель тоже погрызенный. Сейчас будем что-то думать. Овец, наверное, буду резать, потому что ляжки и шея погрызенные.

Как стало известно нашим коллегам из V1.RU, несмотря на все усилия и организованные облавы, справиться с этой волчьей стаей до сих пор не удалось. Они продолжают рыскать вокруг хутора, выбирая время для очередного вероломного и безжалостного нападения.

В Волгоградской области от волков пострадали и люди. В Даниловском районе матерый волк погрыз женщину и серьезно порвал ей ногу прямо во дворе ее же собственного дома. Позже выяснилось, что вдобавок волк был еще и бешеным. В Котовском районе волк напал на мужчину, причем так, что 62-летнего пострадавшего отправили в больницу с многочисленными травмами.

А на днях стаю волков засняли камеры видеонаблюдения в Грибановском районе Воронежской области. Животные, а их было больше десяти, обнюхивали местность неподалеку от одного из кафе на трассе Саратов — Воронеж. Видео с ними в пятницу, 19 января, опубликовали в паблике «Воронеж № 1».

В шоке от нападения хищников на людей жители Курганской области. Первое сообщение о нападении волка на женщину в поселке Курорт «Озеро Медвежье» появилось в соцсетях примерно в час ночи 23 января.

— Волк напал на женщину и сильно ее искусал на курорте «Озеро Медвежье» в Петуховском районе. У женщины рваные раны лица и множественные укусы конечностей. Волк ликвидирован местным охотником, — писали в группе «ЧП Курган», публикуя соответствующее фото.

Утром глава Петуховского округа Александр Волков рассказал, что произошло в поселке, куда зашел волк. Выяснилось, что пострадавших от нападения животного было больше — всех увезли в больницу.

— Прежде чем он [волк] был замечен и ликвидирован, четверо жителей поселка получили укусы.

Выражаю соболезнования родным и близким. Трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает, — говорил глава округа Александр Волков.

СУ СКР по Курганской области начало проверку по факту нападения волка на людей. Следователи выяснили, что сначала волк напал на собаку, а когда хозяйка пыталась защитить питомца, покусал и ее — с многочисленными ранами головы и конечностей ее увезли в больницу, женщина скончалась.

— Волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов, — уточнили в СК.

«Такого вообще никто не помнит»

Врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев сообщил, что волк, скорее всего, пришел вслед за мигрирующими из Казахстана в Петуховский округ косулями. Ночью поселок и территорию вокруг него и соседние сёла начали патрулировать. Больше волков пока не видели.

— Информация о том, что на территории населенного пункта или рядом могут находиться еще звери, не подтверждается, — отмечает чиновник, добавляя, что убитого волка сейчас обследуют — было ли у него заболевание.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяСледователи работают на месте происшествия

Волки, по словам Кречмара, в целом могут напасть на людей и их число растет по всей стране.

— Размер жертвы, которую себе выбирает волк, — это баран либо небольшой человек: ребенок или женщина, пенсионерка. В сельской местности во время походов в местах, где живут волки, за детьми нужен глаз да глаз! <…> В условиях, когда ему сложно добывать добычу, он будет идти в поселки, питаться на помойках, пытаться нападать на людей. Конец зимы — это как раз то самое время.

Эксперт дал советы: что делать, если оказался лицом к лицу с агрессивным волком.

— Как и с большой собакой, первая мысль должна быть — куда отступить и спрятаться. Байки про то, что нужно обмотать руку курткой и отбиваться, рассказывать не буду, на это способны люди с очень крепкими нервами и специальной подготовкой. Это не для пожилой женщины.

Один человек не справится

Главное оружие при нападении животного — это телефон. Сразу звоните в полицию. От волка можно отбиться крепким суком, штакетиной, ремнем с пряжкой, не подпускать его к себе. У волка, как и у других зверей, есть привычка: если он не сбивает с ног, то он куснет, отбегает в сторону и ждет, пока жертва истечет кровью.

Федор Седов, который более 20 лет занимается охотой, рассказал, чаще всего с волками могут справиться только охотники — при условии, что они объединятся. По его словам, поймать волка крайне сложно из-за его хитрости.

— Один человек с волком ничего не сделает, — говорит Федор Седов. — Некоторые вешают чучело, думают, что оно отпугнет и поможет. Заводят по пять собак, надеясь на них. Но это тоже бессмысленно. Собаки даже не вступят в схватку с волками. Они прижмут хвост и забьются в дальний угол. Эффективнее всего привлекать охотников.

По словам Федора Седова, волки отличаются редкостным интеллектом и враждебностью к человеку.

— Это самый хитрый и умный зверь, — признаёт охотник. — Ареалы у них поделены. Волк не зайдет на территорию другого, но на своей ведет себя как настоящий хозяин. Волки избирательны. Они не будут нападать на большое поселение, но могут затерроризировать небольшой хутор. Волки очень злопамятны и могут мстить. Причем хищник режет скотину, не употребляя ее в пищу. А прежде чем вылезти, он сначала тщательно изучит местность и только потом совершит стремительное и беспощадное нападение.

По словам Федора Седова, самый действенный способ защиты от волка — громкие звуки. Но, встретившись с матерым хищником, готовьтесь кричать долго и громко. И помните, что если вы будете неубедительны, то потом может случиться трагедия и вы будете громко, искренне, истошно, но недолго орать уже от невыносимой боли.

— Зная, что волк рядом, нужно максимально закрывать все возможные засовы, двери и прочие проходы, — советует охотник. — Никто не знает, что у хищника на уме. И никто, поверьте, не даст однозначно верного совета, что делать, если увидел волка совсем вблизи. Конечно, громкие звуки могут спасти. Кричите. Хищник может испугаться и убежать. Если есть рядом лопата или любой другой инструмент — хватайте и отбивайтесь. Но в атаку на него точно идти не стоит. Сначала нужно понять, что он хочет. Может, он сам сочтет вас недостаточно пригодным в пищу, развернется и убежит. Но чаще всего люди в панике забираются на деревья, заборы и любые другие высокие объекты, искренне веря, что волк не достанет. И надеясь, что он не останется ждать внизу, терпеливо ожидая, пока вы свалитесь к нему сами.

Требует весьма значительных трудозатрат, по словам Федора Седова, и охота на этого хищного, умного и сильного зверя.

— На него бывает, что устраивают привады. Кладут тушку убитого зверя и сидят в засаде. Но для волка зачастую это совсем не ловушка, потому что он чует, что его ждут, — признается охотник. — Добыть волка привадами крайне тяжело. Помогает только загонная охота с большим количеством людей, техники, снегоходов, квадроциклов, внедорожников и, конечно, собак.

«Помните, что альфа-самец — это вы, а не волк»

Знаменитый биолог, научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко советует максимально постараться избежать личной встречи с волком, особенно в его природной среде обитания. Но если встреча всё-таки произошла, то необходимо быть максимально готовым к обороне от опасного хищника, тысячелетиями привыкшего воспринимать человека как врага и пищу.

— Если вы вынуждены вступить в противоборство с волком, максимально старайтесь напугать его своим грозным видом, статью и поведением. Покажите ему, что альфа-самец — именно вы, а не он, — советует биолог. — Часто у этих зверей присутствует какая-то робость перед высоким прямостоячим и что-то говорящим животным. Кричите, машите руками, стучите палками и гремите подручными железками. Но будьте готовы к яростной схватке, если не смогли его убедить. Помните, что чувствительные места у волка — это мочка носа, язык и его волосатое брюхо. Бейте так, чтобы их повреждение вызвало острый болевой шок и обильную кровопотерю. Но имейте в виду, что по ним ведь еще надо умудриться попасть подручными средствами — топором, вилами, острой тяжелой палкой, железкой или разбитой бутылкой. Череп у волка весьма крепкий, целить лучше в глаза. Уши чувствительны, но волк имеет навыки их уберечь — маленькие волчата оттачивают их еще в забавных щенячьих играх. Пробив грудную клетку, вы можете повредить легкие и сердце. Но такая травма не приведет к мгновенной смерти нападающего. Шкура у волка прочная, а сам он невероятно быстр и верток.

Взято Источник

24.01.2024