Онисим Зимобор: приметы и что категорически нельзя делать 28 февраля

В этот день не стоит переезжать или перевозить вещи

28 февраля в народном календаре — Онисим Зимобор или Овчарник.

Что нельзя делать 28 февраля

В этот день не стоит переезжать или перевозить вещи — вещи могут сломаться или потеряться.

Не рекомендуется давать кому-то деньги в долг — к финансовым проблемам.

Не стоит покупать дорогие вещи — обновки вас могут разочаровать.

В ветреную погоду запрещено долго находиться на улице — ветер может «надуть» много бед.

Не рекомендуется в этот день решать финансовые вопросы, совершать сделки — это к потере денег.

Приметы погоды на 28 февраля

Длинные сосульки на крышах — к затяжной весне.

Багровое и большое солнце на закате — к скорому снегу.

Если будет теплый день — таким будет и сентябрь.

Много талой воды — к богатому урожаю летом.

Чистое ночное небо и яркая луна — к морозам.

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Взято отсюда