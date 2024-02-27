Онисим Зимобор: приметы и что категорически нельзя делать 28 февраля

В этот день не стоит переезжать или перевозить вещи
28 февраля в народном календаре — Онисим Зимобор или Овчарник.
Что нельзя делать 28 февраля
- В этот день не стоит переезжать или перевозить вещи — вещи могут сломаться или потеряться.
- Не рекомендуется давать кому-то деньги в долг — к финансовым проблемам.
- Не стоит покупать дорогие вещи — обновки вас могут разочаровать.
- В ветреную погоду запрещено долго находиться на улице — ветер может «надуть» много бед.
- Не рекомендуется в этот день решать финансовые вопросы, совершать сделки — это к потере денег.
Приметы погоды на 28 февраля
- Длинные сосульки на крышах — к затяжной весне.
- Багровое и большое солнце на закате — к скорому снегу.
- Если будет теплый день — таким будет и сентябрь.
- Много талой воды — к богатому урожаю летом.
- Чистое ночное небо и яркая луна — к морозам.
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Взято отсюда