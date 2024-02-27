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Онисим Зимобор: приметы и что категорически нельзя делать 28 февраля

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Онисим Зимобор: приметы и что категорически нельзя делать 28 февраля

В этот день не стоит переезжать или перевозить вещи

28 февраля в народном календаре — Онисим Зимобор или Овчарник.

Что нельзя делать 28 февраля

  • В этот день не стоит переезжать или перевозить вещи — вещи могут сломаться или потеряться.
  • Не рекомендуется давать кому-то деньги в долг — к финансовым проблемам.
  • Не стоит покупать дорогие вещи — обновки вас могут разочаровать.
  • В ветреную погоду запрещено долго находиться на улице — ветер может «надуть» много бед.
  • Не рекомендуется в этот день решать финансовые вопросы, совершать сделки — это к потере денег.

Приметы погоды на 28 февраля

  • Длинные сосульки на крышах — к затяжной весне.
  • Багровое и большое солнце на закате — к скорому снегу.
  • Если будет теплый день — таким будет и сентябрь.
  • Много талой воды — к богатому урожаю летом.
  • Чистое ночное небо и яркая луна — к морозам.

прогноз погоды на день , погода в самаре ,

Взято отсюда

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