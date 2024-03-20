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Онколог рассказал о частом осложнении от курения при лечении рака

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Опухоли, которые появились из-за курения, более устойчивы к химиотерапии и иным методам нехирургического лечения

Онколог рассказал о частом осложнении от курения при лечении рака

Капельница / Фото: unsplash.com

О том, что курение вредит здоровью, люди знают прекрасно, однако курильщики этот факт игнорируют. Однако бывают моменты, когда лучше всё-таки прислушаться к специалистам, чтобы не сделать себе хуже. Об опасности курения при обнаружении рака “Секрету фирмы” и рассказал врач-онколог, заместитель генерального директора клиники “Евроонко” по научной деятельности, кандидат медицинских наук Денис Романов.

Эксперт отметил, что опухоли, которые появились из-за курения, более устойчивы к химиотерапии и иным методам нехирургического лечения. А при раке лёгкого есть более низкая вероятность обнаружения мутаций, которые позволяют использовать высокоэффективную таргетную терапию.

Кроме того, курящие во время всего курса лучевой терапии реже выживают на сроке в пять лет — 23% против 55%. Специалист подчеркнул, что курение неблагоприятно работает на метаболизм цитотоксичных агентов в печени, может повлиять на эффективность препаратов и повышает риск возникновения мукозитов — поражения слизистых оболочек как верхних дыхательных и пищеварительных путей, так и желудочно-кишечного тракта.

Бросать курить накануне курса химиотерапии или даже за пару недель уже нет смысла — организм не успеет очиститься, прийти в себя и набраться сил, чтобы бороться с раком в стрессе от препаратов. Отказываться надо сразу после обнаружения опухоли — за месяц-два до начала лечения.

При этом если благоприятный момент был упущен, то не значит, что не стоит бросать. Отказаться от сигарет никогда не поздно и для этого подойдёт любое время. Правда, лучше раньше, чем позже.

новости Локтевский

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