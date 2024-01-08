Онкология, шизофрения и отсохшие руки – что пожелал начальник главка МЧС волгоградцам⁠⁠

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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава МЧС Волгограда пожелал заболеть онкологией семье пожаловавшегося на него подчинённого. Видео с участием начальника регионального управления расходится по чатам сотрудников МЧС. Местные СМИ опубликовали видеозапись с высказываниями Любавина. В ролике он говорит, что некий сотрудник МЧС обвинил его в лоббировании интересов банка «Открытие», в котором якобы работает его жена. Также в жалобе говорилось, что в обмен на это Любавин получал преференции. Пишет НТВ.

Николай Любавин, глава МЧС по Волгоградской области: «Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают».

Когда был снят ролик, не уточняется, однако, судя по всему, Любавин выступал на селекторном совещании.

Любавин занимает пост главы управления МЧС по Волгоградской области с ноября 2020 года. До этого он работал в структурах ГУ МЧС по Ставропольскому краю. У Любавина есть медали от МЧС и МВД.

ФОТО: © MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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Горняк22