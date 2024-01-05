Онлайн-школа Образовательного центра «Сириус» в наступившем году запускает более 40 бесплатных курсов

На портале онлайн-школы Образовательного центра «Сириус» («Сириус.Курсы») опубликовано расписание образовательных программ на 2024 год.
Школьники и студенты могут приступить к занятиям уже на новогодних каникулах .
Расписание включает более 40 курсов для углубленного изучения предметов по семи направлениям: «Математика», «Программирование», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусственный интеллект» и «Лингвистика».
В перечне программ на 2024 год – новые курсы по биологии, физике, химии, анатомии, биохимии, термодинамике и молекулярной физике, комплексным соединениям в химии.
Учениками онлайн-школы могут стать школьники 7–11-х классов, но проходить курсы могут также учителя, родители, студенты вузов и все, кто хочет изучить предметы за пределами школьной программы. При этом ученики самостоятельно выстраивают свою индивидуальную траекторию обучения, определяют темп и удобное время для занятий.
Над курсами для онлайн-школы Образовательного центра «Сириус» работают преподаватели школ и вузов, тренеры и наставники победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, ученые и популяризаторы науки.
Источник: Министерство просвещения Российской Федерации
Взято отсюда.
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