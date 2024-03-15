ООО «Алтайская упаковка» приступила к реализации нацпроекта «Производительность труда»

На ООО «Алтайская упаковка» прошло первое совещание, на котором обсудили переход к активной фазе оптимизации пилотного потока в рамках национального проекта «Производительность труда» . Мероприятие проводилось на производственной площадке. В нем приняли участие руководители и сотрудники производственных и вспомогательных подразделений, представители Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций (РЦК).

«Наш коллектив добился хороших успехов по оптимизации процессов, но можно и нужно развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом. Нас пригласили поучаствовать в национальном проекте «Производительность труда» и мы, изучив суть программы, решили принять участие, потому что взгляд со стороны очень важен», – отметил генеральный директор предприятия Липин Вячеслав Геннадьевич.

Представитель РЦК Трегуб Константин Юрьевич представил программу реализации проекта и поделился лучшими практиками с предприятий Алтайского края, чтобы наглядно показать эффект от развития производственной системы по принципам бережливого производства. Он пожелал команде специалистов взять максимум полезного от данного проекта в рамках повышения компетенций для личностного роста и развития предприятия с точки зрения «Бережливой философии».

В ближайшие три месяца на предприятии проведут диагностику потока, которая включает в себя картирование процесса создания ценности, сбор и анализ проблем, снижающих эффективность потока, разработку планов мероприятий по достижению целей проекта, а также организацию «эталонного участка» по внедрению инструментов бережливого производства. Цель данного этапа – выявить проблемы и разработать корректирующие мероприятия, которые будут внедряться на следующем этапе реализации проекта сотрудниками компании.

СПРАВОЧНО:

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

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Взято отсюда.

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