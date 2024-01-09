ООО “Мегаватт” раскрывает данные за декабрь 2023 года

Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за декабрь 2023 года

Электричество / Фото: mrsiraphol / Freepik

ООО “Мегаватт” во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 “Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии” раскрывает информацию по п. 45 пп. “г”.

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за декабрь 2023 года:

Горняк22



Источник