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ООО “Мегаватт” раскрывает данные за февраль 2024 года

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Компания представила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за февраль 2024 года

ООО "Мегаватт" раскрывает данные за февраль 2024 года

Лампочка. Электричество / Фото: teksomolika / Freepik

ООО “Мегаватт” во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 “Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии” раскрывает информацию по п. 45 пп. “г”.

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за февраль 2024 года:

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