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Опасное соседство: бийчане просят обезопасить крутые спуски на АБ

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Опасное соседство: бийчане просят обезопасить крутые спуски на АБ

Катания детей на санках, тюбингах и других средствах в необорудованных местах приводят к тяжелым последствиям

Бийчане в телеграм-канале “Администратор чата главы Бийска” просят мэрию обратить внимание на опасное соседство столбов и горок на АБ за СК “Заря”.

Горка на АБ. Фото: телеграм-канал “Администратор чата главы Бийска”

По словам местных жителей, было неоднократно замечено, что дети катаются на снегокатах и надувных тюбингах с горок прямо мимо столбов, а это крайне опасно.

“Можно хотя бы старые покрышки наложить”.

“Неоднократно видела, как родители скатывают с этой горки своих детей. Сердце просто замирает, когда пролетает чей-то ребенок в нескольких сантиметрах от столба”.

В комментариях мнения горожан разделились. Так, если одни уверены, что администрация должна принять меры безопасности, то другие наоборот, всю ответственность перекладывают на родителей детей.

“Сами родители “запускают” своих детей оттуда, что уж говорить про “маяки”. Не понятно почему город должен нести ответственность за это. Ведь люди, дети приходят туда сами со своими бубликами и осознанно подвергают себя риску”.

Отметим, что в Бийске за время новогодних каникул произошло несколько случаев травмирования детей во время спусков со склонов на АБ.

погода на завтра , погода точная на неделю ,

Взято отсюда

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