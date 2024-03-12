Опасные игры: в Бийске заметили детей на льду реки в районе Зеленого клина

Подростки бегали по льду реки и играли

Бийчане заметили на реке Бия играющих на льду детей. Ребята вышли на тонкий лед в районе Зеленого клина, сообщает “Инцидент Бийск”.

На кадрах видео, которое опубликовал один из очевидцев видно, как мальчики прыгают и пытаются ногами проломить лед.

“Они еще и балуются. И так и сяк”

Отметим, что в этом году гидрологи прогнозируют ранее вскрытие рек.

Спасатели напоминают о том, что лед на реках, особенно в городской черте и под весенним солнцем, непрочный и в любой момент может произойти трагедия. Сотрудники МЧС призывают родителей разъяснять своим детям опасность подобных вылазок.

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Взято отсюда