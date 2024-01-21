Опасные маневры: в Бийске лишенный прав водитель устроил езду в нетрезвом виде

Ранее водитель был лишен прав за езду в нетрезвом виде
В Бийске сотрудники Росгвардии во время ночного дежурства задержали водителя, который управлял личным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.
Около 06:00 часов утра росгвардейцы находясь на маршруте патрулирования, в районе ул. Туркменской на окраине наукограда заметили серебристую Ладу, водитель которой опасно маневрировал, грубо нарушая ПДД.
Сотрудники незамедлительно приняли меры для остановки правонарушителя и заблокировали движение транспортного средства. При проверке документов выяснилось, что за рулем ВАЗ-2114 находится 32-летний житель пригородного поселка Заря, ранее лишенный водительских прав за вождение в нетрезвом виде.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного наряду дорожно-патрульной службы. Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
С учетом обстоятельств происшествия нарушителю грозит уголовное преследование и конфискация автомобиля.
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Взято отсюда