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Опасный Новый год. Что делать при получении травмы

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Советы врача на случай, если произошел перелом, вывих, обморожение, ожог или травма от взрыва пиротехники

Опасный Новый год. Что делать при получении травмы

Фото: unsplash.com

Новый год, как и любые другие праздники, богат на травматизм. Чаще всего встречаются ушибы, переломы (при падении на льду или дома с табуретки при развешивании гирлянд), раны (при нарезании колбас и салатов к столу), термические повреждения (чаще – в виде обморожений, реже – ожогов) и особый новогодний гость – взрывная травма (при разрыве пиротехнических изделий, при несоблюдении правил обращения с ними). О том, что делать при получении травмы, порталу amic.ru рассказал врач травматолог-ортопед Диагностического центра Алтайского края Александр Шмат.

Что делать при сильном ушибе или переломе?

При ушибе или переломе без смещения нужно приложить холод, доступными средствами попытаться поменьше двигаться, обратиться, если это нужно, в травмпункт или поликлинику в дежурный день.

А вот если это вывих или перелом со смещением, то обязательно вызывайте скорую или обращайтесь в травмпункт (ближайший по месту жительства). Попытайтесь обездвижить травмированное место.

Не рекомендуется пытаться вправлять самому, прогревать или “вообще ничего не делать” более трех дней.

Если же перелом открытый или есть рана, то нужно прижать кровоточащее место. При остановке кровотечения аккуратно промыть и замотать произвольно чистым бинтом (не обязательно стерильным). Если все получилось, обратиться в травмпункт самостоятельно или в дежурный день в поликлинику. Если нет – звоните в скорую.

Если не умеете накладывать жгут или забыли, как это делается, то лучше просто поплотнее замотайте, поскольку неправильно наложенный жгут, в том числе слабо затянутый, усугубит ситуацию.

Не рекомендуется подставлять рану под воду, замазывать мазью или заклеивать клеем (пытаться вынуть из раны клей и вымывать мазь отдельное “удовольствие” и для вас, и для медсестры), заливать погуще зеленкой, пытаться зашить самому, замотать поплотнее лейкопластырем и потом никуда не пойти, а также останавливать кровь пальцами или ватой.

  

Что делать при ожоге или обморожении?

И при ожоге, и при обморожении происходит побеление/покраснение, образование пузырей, боль, отделение серозной или геморрагической жидкости с поверхности.

Врач советует подставить обожженное место под проточную прохладную воду, замотать влажной повязкой (в идеале с антисептиком), самостоятельно обратиться в травмпункт/поликлинику, при большом объеме поражения – вызвать скорую.

Но не стоит сразу мазать мазью (усугубится степень ожога), самостоятельно пытаться вскрыть или проткнуть пузыри, пытаться растереть обмороженное место.

При обморожении растирать не нужно, опустите пострадавшую часть тела под теплую воду. Если не прошло, то обращайтесь в травмпункт.

Александр Шмат рекомендует носить теплую обувь и одежду по погоде, перчатки/варежки, шапку и шарф. Подбирать не скользкую обувь, не нестись наперерез машине в гололед, следить за собой и окружающими, быть внимательным, правильно падать, не выставляя вперед руки.

Если выпил, то лучше отказаться от катания с горок, на катках, долгих прогулок по морозу.

Что делать, если получили травму от взрыва петарды или другого вида пиротехники?

Немедленно вызвать скорую или самостоятельно обратиться в травмпункт.

Куда обращаться, если получил травму?

В Барнауле четыре взрослых травмпункта:

  • Городская поликлинике № 9, ул. Георгиева, 51, тел: +7 (3852) 47-77-26;
  • Городская больница № 11, ул. Малахова, 51, тел: +7 (3852) 40-17-60;
  • Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, Комсомольский проспект, 73, к. 2, тел: +7 (3852) 24-58-30;
  • Глазной травмпункт, ул. Петра Сухова, 13, тел: +7 (3852) 77-23-98. 

И один детский травмпункт, для всех детей до 17 лет включительно (Георгиева, 13, тел: +7 (385 2) 72-08-15).

Впервые этот материал был опубликован 31 декабря 2020 года.

новости горняк

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