Опасный открытый люк притаился в барнаульских кустах
Дыру легко не заметить и нарваться на серьезные травмы
Фото: “Инцидент Барнаул”
Жительница Барнаула предупредила о том, что под ногами у них есть опасное место. Пост об этом опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул”.
По словам горожанки, открытый люк притаился в кустах по адресу Петра Сухова, 34. Большое отверстие очень сильно прикрыто, его легко просмотреть и угодить в яму, получив серьезные травмы.
Люк расположен рядом с пешеходной дорожкой, он зарос травой.
“Будьте осторожнее”, – добавила автор сообщения.