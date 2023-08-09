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Опасный открытый люк притаился в барнаульских кустах

редактор01 mins

Дыру легко не заметить и нарваться на серьезные травмы

Фото: “Инцидент Барнаул”

Жительница Барнаула предупредила о том, что под ногами у них есть опасное место. Пост об этом опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По словам горожанки, открытый люк притаился в кустах по адресу Петра Сухова, 34. Большое отверстие очень сильно прикрыто, его легко просмотреть и угодить в яму, получив серьезные травмы.

Люк расположен рядом с пешеходной дорожкой, он зарос травой. 

“Будьте осторожнее”, – добавила автор сообщения.

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