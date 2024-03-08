Хирурги рассказали о самых востребованных пластических операциях

8 марта 2024, 15:3098Написать комментарий

Звезды должны блистать всегда и везде, ведь за ними гоняются папарацци и фанаты. А чтобы выглядеть идеально, многие из них прибегают к пластической хирургии, которая становится всё популярнее.

Пластические хирурги рассказали корреспонденту MSK1.RU, какие операции сегодня пользуются у знаменитостей наибольшим спросом.

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Пластический хирург напомнила, что селебрити часто находятся под светом софитов, поэтому видны все их недостатки. По этой причине они выбирают те операции, которые аккуратно скрывают несовершенства, но при этом выглядят абсолютно натурально.

— Если мы говорим про операции на лице, то это в первую очередь эндоскопические методики, которые позволяют добиться идеальных результатов и подтяжки лица без разрезов. Такая операция подойдет не всем. Если есть заметное опущение кожи, то без разрезов, к сожалению, не обойтись, — сказала София Казарян. — Мы делаем небольшие доступы на том участке, где планируется операция. Далее заводим видеокамеру и из маленьких разрезов работаем с интересующим участком. Доступы — не больше 1,5 см.

И очень популярны установки лицевых имплантов. Этот тренд пришел к нам из Кореи, где пластическая медицина сильно развита. У корейцев скуловая кость значительно больше нижней челюсти. Поэтому они прибегают к установке имплантов. Постепенно этот тренд пришел и в Россию.

Решилась убрать лишнее Лолита

Что касается тела, по словам хирурга, в тренды вошла операция по созданию узкой талии, когда происходит надлом ребер и надевание специального корсета. От трех до шести месяцев пациент этот корсет не снимает, таким образом происходит фиксация ребер.

— С помощью такой операции можно добиться уменьшения талии до 10 сантиметров, — заметила София Казарян. — Раньше к ней относились со страхом, потому что боялись перелома ребер, но сейчас звезды разобрались во всех процессах и доверяют своему врачу.

По словам пластического хирурга, не теряет свою популярность липосакция. Это операция по удалению жировых отложений. Она производится на определенном участке или нескольких участках тела. Например, на животе, бедрах и ягодицах. Ее делали Лолита, Бритни Спирс, Карди Би и многие другие. Стоимость липосакции зависит от количества зон. Стоит это от 300 тысяч рублей.

— И еще популярна подтяжка торса, которая пользуется популярностью у звезд, пропагандирующих здоровый образ жизни, — добавила София Казарян. — Если они теряют значительный вес, то кожа может обвиснуть, обойтись без удаления лишних тканей невозможно.

Также, по словам хирурга, всегда в топе у звезд маммопластика, что неудивительно. Ведь после лица грудь женщины считается важнейшей частью ее эстетического облика. Эта пластическая операция на молочной железе изменяет ее форму или размер.

Хирург Ольга Рабодзей считает маммопластику таким видом пластики, который может проводиться не только по желанию самого пациента, но и по медицинским показаниям. Например, при избыточном объеме груди, для того чтобы снять обладательнице пышных форм большую нагрузку с позвоночника. Как в случае с Анной Семенович.

— Звезд нашего шоу-бизнеса, которые обращались к маммопластике, достаточно много. Среди них: Анастасия Волочкова, Ирина Дубцова, Анна Хилькевич, Маша Малиновская, Дана Борисова, Слава, Натали… Если внимательно рассмотреть их фотографии до и после, то смело можно сказать: операция пошла им на пользу. Ценовая политика таких операций — от 300 тысяч рублей, — рассказала Ольга Рабодзей.

Также, по словам Ольги Рабодзей, среди звезд популярна блефаропластика. Благодаря ей можно добиться более свежего и отрытого взгляда без нависших век и мешков под глазами.

— Безусловно, такая процедура и изменения не пройдут незамеченными. И некоторые звезды, которые не спешат делиться с нами своими пластическими операциями, всё же не смогли утаить своего кота, вернее открытые и выразительные глаза, в мешке, — считает хирург. — Среди них смело можно говорить о певицах Виктории Боне и Лолите, телеведущих Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой, об актрисах Елене Яковлевой, Ларисе Гузеевой и Елене Прокловой. Кстати, Лариса и Елена не скрывают, что в их возрасте пластическая хирургия идет только на пользу.

Что касается цены на данную услугу — она не такая дорогая, как другие виды пластической хирургии. Ее стоимость может быть около 30–35 тысяч, если речь идет о блефаропластике нижних век. Если же это более существенная, круговая блефаропластика, то сумма может достигать 75–80 тысяч рублей.

«Лариса Долина выглядит естественно»

Пластический хирург Мария Ситникова считает одной из самых популярных процедур у звезд ринопластику. Это операция по изменению формы или размера носа. Направлена она на улучшение его внешнего вида, а также на устранение проблем с носовым дыханием и создание психологически комфортного состояния пациента.

— В свое время операцию по коррекции носа удачно сделала себе Анджелина Джоли. В ходе этой операции ей сузили нос, чуть подняли кончик носа, но не чрезмерно, поэтому результат получился очень органичным, — считает пластический хирург. — Ринопластику и подтяжку верхней трети лица делала себе и Белла Хатит. Знаменитый лисий взгляд стал ее фирменным. От этой процедуры лицо стало милее еще у одной звезды — Скарлетт Йоханссон. Результат тоже получился естественным.

А пластический хирург Ольга Рабодзей назвала яркими обладательницами «нового» носика российских звезд Наталью Подольскую, Леру Кудрявцеву, Оксану Самойлову, Оксану Федорову, Кристину Орбакайте, Натали… Список может быть продолжительным. Результаты — положительные. Стоимость процедуры — от 120 до 350 тысяч рублей.

— И отдельно я бы хотела сказать о Ларисе Долиной. Многие отмечают, что в последнее время она выглядит свежее и моложе, чем 10 и 15 лет назад, — сказала Мария Ситникова. — Это результат круговой подтяжки лица. Хирург поработал с овалом и верхней третью лица, но при этом не перетянул. Поэтому Долина выглядит естественно.

Известно, что неоднократно подтяжку лица делала Алла Пугачева и такая же операция была у Любови Успенской. Стоит ринопластика от 250–300 тысяч и доходит до 1–1,5 миллиона рублей, подтяжка лица — от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Всё зависит от именитости врача.

А пластический хирург Филипп Выступец считает самым востребованным современным видом пластической операции среди звезд липоскульптурирование. Эта методика создана для коррекции пропорций фигуры.

— Это когда пересаживается жир с одной точки организма в другую. Например, с живота в ягодицы, происходит заужение талии и преображение выраженных форм ягодиц, — объяснил Филипп Выступец. — Такая операция помогает создать эстетически привлекательную фигуру и у женщин, и у мужчин. Через такую процедуру прошли, например, такие певицы как Бьянка и Слава.

Стоимость таких операций оценивается в среднем от 800 тысяч до 3 миллионов рублей.

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08.03.2024