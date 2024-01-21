Тюрьма. Наручники Фото: pixabay.com

Сотрудники рубцовской полиции остановили распространение крупной партии наркотиков на территории города. Подозреваемого отправили под стражу

В Рубцовске сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, у которого при себе было 16 свертков с наркотиками, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Криминалисты выяснили, что во всех изъятых у курьера свертках находится наркотическое средство – метадон, общей массой более четырех граммов, что является крупным размером.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Ранее жительница Барнаула при поддержке своего брата решила убить бывшего сожителя. Родственник передал сестре метадон и предложил подсыпать в бутылку со спиртным.

Взято отсюда