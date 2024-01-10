Со слов министра, осталось решить только «бумажные» вопросы

В алтайском Минздраве пообещали открыть долгожданную «суперполиклинику» № 14 до конца января. Как пишет «Амик», осталось решить только вопрос с документами. Со слов регионального министра, власти ждут открытия медицинского учреждения не меньше горожан.

На пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что сроки открытия поликлиники не зависят от Минздрава — решением «бумажных» вопросов занимается Минстрой.

— Абсолютно точно могу сказать, что никто ничего не затягивает. Конец года для нас ознаменовался получением разрешения на ввод в эксплуатацию. Сейчас эти документы получают легитимность. После этого объект будет передан нам в оперативное управление. Уже тогда мы сможем получить разрешительные документы: санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию, — рассказал министр.

Поликлинику несколько лет строили в Индустриальном районе Барнаула — работы завершились в 2023 году. Однако принимать пациентов учреждение так и не начало. Теперь горожане скептически относятся к обещаниям Минздрава: в комментариях под новостью «Амик» комментаторы отмечают, что все возможные сроки уже давно сорваны.

— Срок ввода в эксплуатацию законченной поликлиники сорван минимум на год, что было понятно уже в 2021 году. Риторический вопрос: что можно «отдать» Минстрою? А вот говорить заведомую неправду — точный диагноз отсутствия совести, культуры в целом, — пишет гость портала.

Ранее глава краевого Минздрава заявлял, что в среднем алтайский врач получает 68 тысяч рублей, средний медперсонал — 37 тысяч рублей, младший — 34 тысячи рублей. «НГС.Барнаул» изучил несколько вакансий на должность врача в Барнауле и не нашел таких зарплат ни в одной из них. Больше об этом можно прочитать по ссылке.

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10.01.2024