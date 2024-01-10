Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Со слов министра, осталось решить только «бумажные» вопросы

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

В алтайском Минздраве пообещали открыть долгожданную «суперполиклинику» № 14 до конца января. Как пишет «Амик», осталось решить только вопрос с документами. Со слов регионального министра, власти ждут открытия медицинского учреждения не меньше горожан.

На пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что сроки открытия поликлиники не зависят от Минздрава — решением «бумажных» вопросов занимается Минстрой.

— Абсолютно точно могу сказать, что никто ничего не затягивает. Конец года для нас ознаменовался получением разрешения на ввод в эксплуатацию. Сейчас эти документы получают легитимность. После этого объект будет передан нам в оперативное управление. Уже тогда мы сможем получить разрешительные документы: санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию, — рассказал министр.

Поликлинику несколько лет строили в Индустриальном районе Барнаула — работы завершились в 2023 году. Однако принимать пациентов учреждение так и не начало. Теперь горожане скептически относятся к обещаниям Минздрава: в комментариях под новостью «Амик» комментаторы отмечают, что все возможные сроки уже давно сорваны.

— Срок ввода в эксплуатацию законченной поликлиники сорван минимум на год, что было понятно уже в 2021 году. Риторический вопрос: что можно «отдать» Минстрою? А вот говорить заведомую неправду — точный диагноз отсутствия совести, культуры в целом, — пишет гость портала.

Ранее глава краевого Минздрава заявлял, что в среднем алтайский врач получает 68 тысяч рублей, средний медперсонал — 37 тысяч рублей, младший — 34 тысячи рублей. «НГС.Барнаул» изучил несколько вакансий на должность врача в Барнауле и не нашел таких зарплат ни в одной из них. Больше об этом можно прочитать по ссылке.

Взято Источник
10.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix