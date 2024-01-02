“Оправдываться не по-мужски”: Киркоров извинился за голую вечеринку у Ивлеевой

Король эстрады даже лишился роли в новогоднем фильме

Вместе с новогодним поздравлением, российский певец Филипп Киркоров опубликовал на личной странице в ВКонтакте свои размышления о “голой” вечеринке, и последствиях, которые после этого последовали для артиста.

– Вот так, заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории, – отметил Киркоров. – Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу: в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь.

Артист подтвердил, что знал о мероприятии, получил приглашение, пообещал прийти и пришел. Однако он не знал о “характере событий, которые будут происходить за этими дверьми”. И потому – сразу ушел.

– Я не собираюсь дистанцироваться или перекладывать ответственность на других, – заверил Филипп Киркоров. – В нынешнее трудное, героическое время не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях.

Певец заверил, что он останется артистом и патриотом только своей страны, и осознает совершенную им ошибку.

– Меньше всего бы я хотел, чтобы это событие стало ограничивать мое творчество в России – единственной стране, где я существую как артист и как гражданин. Никогда никого не боялся и не боюсь, Родину люблю!

Напомним, что после участия в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой, прошедшей 20 декабря, у певца Филиппа Киркорова начались проблемы в карьере, отмечает “Комсомольская правда”. Так, его вырезали из новогоднего фильма ТНТ “Иван Васильевич меняет все”. Кроме того, поп-звезда не появился в финале “Маски” и “Голубом огоньке”.

погода на месяц , погода сейчас ,

Взято отсюда