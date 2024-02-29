реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Определен победитель спортивного конкурса на Толке

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Определен победитель спортивного конкурса на Толке

Победа. Победитель Фото: unsplash.com

В ближайшее время в социальных сетях “Толка” и на сайте нашего издания будут объявлены новые конкурсы – следите за новостями

Редакция сетевого издания “Толк” подводит итоги ранее объявленного на нашем сайте конкурса. Победителем оказался Павел Черных.

Напомним, участникам конкурса было необходимо посмотреть видеоурок Центра смешанных единоборств “Топ Тим Сибирь” и ответить на четыре вопроса.

В итоге с помощью рандомайзера был выявлен победитель, которым стал Павел Черных. В качестве приза за правильные ответы он получит упаковку изотоника Batterade от БПЗ.

В ближайшее время еще один конкурс будет объявлен в группе “Толка” в соцсети “ВКонтакте”. Следите за нашими новостями!

Взято отсюда

горняк22 телеграм

До -11 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 февраля

Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман Заснеженная…

Узнать больше

Россиянкам назвали самые модные окрашивания волос в 2024 году

Парикмахер Левина: солнечный блонд и рыжие волосы будут в моде…

Узнать больше

Осужденного легионера «Спартака» не пустили в самолет в Дубае

Metaratings: осужденного игрока «Спартака» Промеса не пустили в самолет в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp