ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ» В ЦЕНТРЕ ЗАЩИТЫ ЛЕСА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В Филиале ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» завершился конкурс «Кормушка для птиц», в рамках информационной кампании «Защита леса – наша работа», среди учащихся общеобразовательных учреждений Алтайского края.

Цель Конкурса – привлечение внимания детей и родителей к проблемам зимующих птиц, с целью сохранения их численности и поддержания видового разнообразия, в рамках решения проблем охраны окружающей среды и взаимоотношения человека и природы через биологическое и эстетическое восприятие природы и развитие творческих способностей и профессиональных навыков.

Конкурс проходил в несколько этапов.

В конкурсе приняли участие средние общеобразовательные учреждения (школы, детские дома, интернаты, детские сады и т.д.) и детские дошкольные учреждения Алтайского края.

В связи с большим количеством поступивших заявок, работы участников конкурса были разделены на возрастные категории – дошкольные учреждения, начальная школа (1-4 классы), средняя школа (5-9 классы), старшая школа (10-11 классы). В каждой категории были определены I и II места.

В категории дошкольные учреждения Алтайского края:

– I место Давыденко Дмитрий 5 лет, с.Панкрушиха;

– II место поделили Клещина Дарья 6 лет и Клещина Екатерина 4 года, с. Панкрушиха.

В категории начальная школа (1-4 классы) Алтайского края:

– I место Чучалов Андрей 7 лет, г. Барнаул;

– II место Бирюлёв Максим 8 лет, с. Ребриха.

В категории средняя школа (5-9 классы) Алтайского края:

– I место Шабалина Милана 13 лет, с. Бобровка;

В категории средняя школа (10-11 классы) Алтайского края:

– I место Маргунов Сергей 16 лет, г. Рубцовск;

– II место Галюра Виолетта 17 лет, г. Славгород.

– Приз зрительских симпатий Галюра Степан 14 лет, г. Славгород.

Все участники также получили сертификаты участника конкурса, а их наставники благодарственные письма!

Центр защиты леса Алтайского края поздравляет победителей и благодарит всех участников конкурса. Желаем ребятам дальнейших успехов!

Взято отсюда.

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