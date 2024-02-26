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Определены победители первенства Росгвардии по комплексному единоборству

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Определены победители первенства Росгвардии по комплексному единоборству

В Барнауле завершились спортивные бои чемпионата Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю по комплексному единоборству. Соревнования прошли при поддержке Алтайской краевой общественной организации ОГО ВФСО «Динамо» и Федерации рукопашного боя Алтайского края. Участие в ведомственном турнире по прикладному виду спорта приняли 32 сильнейших спортсмена подразделений Росгвардии, входящих в структуру регионального управления ведомства. В судейскую бригаду турнира вошли: мастер спорта России международного класса, заместитель Председателя АКОО ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Александр Суховерхов, мастер спорта России, инспектор-методист АКОО ОГО ВФСО «Динамо» капитан внутренней службы Никита Савин, а также известные барнаульские тренеры Иван Соловьев и Иван Толстопятов. Бои проходили в восьми весовых категориях. Каждый из поединков состоял из двух раундов, продолжительностью по три минуты. В первом раунде бойцы демонстрировали навыки ударных единоборств (бой) в положении стоя, нанося сопернику удары руками и ногами в защищенные части туловища и головы. Во втором раунде судьи оценивали спортивную борьбу без защитного снаряжения. Основная борьба ожидаемо развернулась между сотрудниками подразделений специального назначения. По результатам набранных баллов уверенную победу в командном первенстве соревнований одержали бойцы ОМОН «Алтай», второе место заняли офицеры СОБР Управления Росгвардии по Алтайскому краю, уверенно опередившие представителей спортивного коллектива ФГКУ «Управление вневедомственной охраны по Алтайскому краю». Победители и призеры турнира были награждены медалями, грамотами и памятными кубками. По итогам соревнований сформирована сборная команда Управления Росгвардии по Алтайскому краю для участия в чемпионате Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по комплексному единоборству, который в начале апреля состоится в городе Омске.

Взято отсюда.

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