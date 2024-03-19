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Определили, кто в этом году будет благоустраивать парки в столице Алтайского края

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Определили, кто в этом году будет благоустраивать парки в столице Алтайского края

В Барнауле подвели итоги электронных аукционов по поиску подрядных организаций для благоустройства городских парков в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта  «Жилье и городская среда» .

Так, контракт на благоустройство парка «Юбилейный» заключат с обществом с ограниченной ответственностью «Русстрой» . Стоимость работ составит более 131 миллиона рублей , отметили в  пресс-центре администрации краевой столицы . На территории обустроят зоны для активного отдыха – скейт-парк, роллердром и памп-парк. Также здесь построят детские игровые комплексы и спортивные площадки, продолжат благоустройство пешеходных дорожек. Все работы выполнят до середины октября.

Обновлять парк имени Владимира Ленина и парк «Изумрудный» будет компания «Виарум» . В парке имени Владимира Ленина пройдет первый этап благоустройства. Там сформируют и обустроят центральные пешеходные дорожки, вдоль которых смонтируют освещение и установят малые архитектурные формы, а также высадят новые деревья, разобьют цветники и газоны. Работы завершат до середины октября. Всего на эти цели направят более 49 миллионов рублей .

На работы в парке «Изумрудный» выделят более 30 миллионов рублей . Подрядчик обустроит павильон для игры в шахматы, физкультурную площадку, парковку в районе ледового комплекса «Мотор», благоустроит пешеходные дорожки и установит информационный стенд. По условиям контракта работы должны быть завершены до 2 сентября этого года.

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Взято отсюда.

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