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Определились первые лауреаты краевого фестиваля тематических концертных программ “Ради жизни на Земле”

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Определились первые лауреаты краевого фестиваля тематических концертных программ "Ради жизни на Земле"

Сегодня в Мамонтово прошел первый зональный этап VI краевого фестиваля тематических концертных программ «Ради жизни на Земле», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На сцену вышли творческие коллективы шести муниципалитетов: Мамонтовского, Ребрихинского, Тюменцевского районов, Алейска, Камня-на-Оби и Славгорода. Они представили тематические программы продолжительностью 25 минут. А потом руководители и режиссеры на мастер-классах обсуждали сильные и слабые моменты всех представленных на конкурс программ.

Лауреатами краевого фестиваля стали театрализованные программы «Родной земли душа и память» Культурно-информационного центра Каменского района (режиссер Анна Мейкшан), «Снайпер» Многофункционального культурного центра Мамонтовского района (руководитель Виктор Гореявчев). Лауреатом II степени признана программа «Что в память о войне осталось нам» Дома культуры Культурно-досугового центра г. Алейск.

Дипломов лауреатов удостоены коллективы и артисты, принимавшие участия в постановках.

В этом году VI краевой фестиваль тематических концертных программ «Ради жизни на Земле» проводится в рамках подготовки к участию во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, является подготовительным этапом к празднованию юбилея Великой Победы, который наша страна отметит в следующем году.

Очередные зональные туры фестиваля пройдут в марте-апреле в Новоалтайске, Смоленском и Поспелихе.

ИСАЕВА Наталья Еще читают

Взято отсюда.

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