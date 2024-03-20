Определились победители первенства университета по лыжным гонкам и северной ходьбе

6 марта на лыжной базе АлтГУ собрались сильнейшие лыжники университета и студенты, решившие попробовать свои силы в северной ходьбе. Мужчинам-лыжникам предстояло преодолеть пять километров свободным стилем, девушкам – трехкилометровую дистанцию. Ходоки независимо от пола сражались на круге длиной три километра.

В командный зачет шли шесть лучших результатов от каждого института, показанных и в лыжах, и в ходьбе. В итоге ИГН всего лишь на 2 очка опередил ИНГЕО и выиграл командное первенство, а третьим стал ИМИТ. В личном первенстве призовые места распределились следующим образом:

Северная ходьба

Девушки: 1 место – Вероника Ширяева , ИГН 2 место – Елизавета Килина , ИББ 3 место – Элина Меликян , ИНГЕО

Юноши 1 место – Леонид Постников , ИНГЕО 2 место – Данил Булатов , ИНГЕО 3 место – Семен Черкашин , ИГН

Лыжные гонки

Девушки: 1 место – Виктория Макаренкова , ИХиХФТ 2 место – Марина Докутина , ИГН 3 место – Юлия Губер , ИМИТ

Юноши: 1 место – Антон Адыбасов , ИГН 2 место – Андрей Бобров , ИГН 3 место – Илья Гуралев , ИНГЕО

Взято отсюда.

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