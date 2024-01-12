Определились победители студенческих конкурсов, организованных ИГН АлтГУ на зимних каникулах

Начало нового года – это, пожалуй, один из самых активных и насыщенных периодов внеучебной жизни студентов института гуманитарных наук Алтайского государственного университета, кульминацией которого является главное торжество студенческой молодежи – Татьянин день.

Традиционно в период новогодних праздников дирекция и студактив ИГН организуют для будущих абитуриентов и студентов мегаинститута АлтГУ серию креативных активностей.

Так, например, для школьников в этом году были проведены конкурсы по созданию арта с помощью нейросети, по определению самого эрудированного старшеклассника в области литературы и по визуализации фантазий молодежи относительно того, каким они видят институт гуманитарных наук в 2100 году.

Серия оригинальных конкурсов была подготовлена и для студентов. Один из них стал своего рода первым мероприятием Года семьи, которым по Указу Президента России Владимира Путина объявлен 2024-ый год. Этот конкурс назывался «Традиции празднования Нового года в твоей семье!»

«Новый год – один из любимых праздников нашей семьи! – написала победительница конкурса Анжелика Горовая , студентка группы 8.112, обучающаяся по направлению «Регионоведение России». – Мы всегда собираемся большим кругом родственников, готовим традиционные блюда, такие, как оливье, сельдь под шубой, и много других вкусностей!.. а еще с братишкой мы любим готовить имбирные пряники. Все они разной формы, в новогодней тематике и очень ярко украшены вкусной глазурью».

«Организуемые нами мероприятия для школьников и студентов сочетают в себе как игровые, так и профориентационные элементы, а также ряд нравственно-воспитательных моментов, благодаря которым молодежь получает возможность для самовыражения и, как результат, легче адаптируется в мало знакомой им студенческой среде, – уточняет заместитель директора по студенческому контингенту, рекрутингу и трудоустройству ИГН АлтГУ Ксения Мелехова . – Мы ежегодно обсуждаем со студенческим активом института, придумываем и организуем массу всевозможных конкурсов и активностей для школьников и студентов. Стараемся следить за трендами года, популярными среди молодежи, и обязательно используем наиболее оригинальные из них. Так, например, в этом году мы предложили записать клип на песню Кати Лель «Мой мармеладный» и выложить его в ВК. А еще был конкурс на креативную фотографию в стиле Slavic Core. Одним словом, Год Дракона у нас начался очень ярко!»

Так, победителями конкурса фотографии в стиле Slavic Core стали студентки группы 8.320, направления «Медиакоммуникации», Александра Куклина и Софья Колмогорова .

Два победителя названы и в конкурсе на создание клипа под песню «Мой мармеладный». Ими стали: Арина Дьяконова , группа 8.328-1, направление «Педагогическое образование (английский и китайский язык)» и Диана Святкина , группа 8.337-1, направление «Педагогика и психология девиантного поведения».

«В своей работе со студенческой молодежью институт гуманитарных наук всегда старается использовать креативные направления взаимодействия. Во многом это касается именно внеучебной работы с ними, поскольку постоянное проявление внимание к жизни молодежи формирует у них правильное представление о том, что институт гуманитарных наук – это одна большая семья, где можно не только получить в полном объеме необходимый багаж знаний, но и от души, весело отпраздновать новогодние торжества. ИГН – это семья, где каждый нужен и важен!» – подчеркнула директор ИГН АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович.

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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