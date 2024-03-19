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Определился окончательный пул кандидатов в ректоры Алтайского госуниверситета

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Определился окончательный пул кандидатов в ректоры Алтайского госуниверситета

АлтГУ Фото: Виталий Барабаш

Ориентировочно выборы руководителя вуза состоятся в мае-июне 2024 года после того, как кандидаты пройдут аттестацию в федеральном министерстве

19 марта завершился этап выдвижения кандидатов в ректоры Алтайского госуниверситета. Как сообщили “Толку” в вузе, необходимый пакет документов в комиссию подали пять кандидатов. 19 марта ученый совет АлтГУ утвердил их всех. Список направят в Министерство высшего образования и науки РФ для аттестации претендентов до 25 марта.

Взято отсюда

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