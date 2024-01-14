Из-за избытка танинов, которые содержатся в этой ягоде, могут быть неприятности

Хурма считается плодом на любителя. У нее не так много поклонников, как у мандаринов или, например, яблок. Возможно, дело в сильном вяжущем эффекте, который мало кому нравится. Однако его можно избежать.

Своим вяжущим действием хурма, которая, к слову, относится к ягодным культурам, обязана обилию дубильных веществ — танинов, которых особенно много в незрелых плодах. По словам химика Натальи Юровой, избыток танинов может даже вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта. Об этом она рассказала «Доктору Питеру».

Кому нельзя хурму

В спелой хурме действительно очень много полезных веществ. Так, в 100 граммах ягоды есть:

сахара (25% суточной нормы);

витамин С (до 55% суточной нормы);

железо;

магний;

калий.

— Благодаря большому содержанию витамина С, а также бактерицидным свойствам хурма способна повысить сопротивляемость организма к болезням и очень полезна в сезон простуд, а также при истощении — как нервном, так и физическом. Кроме того, эти плоды благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом, — перечисляет Наталья Юрова.

Несмотря на многочисленные плюсы, некоторым людям от хурмы всё же надо отказаться. Например, тем, кто:

перенес недавно операции (из-за высокого содержания танина);

страдает сахарным диабетом (из-за большого количества сахаров).

Также надо помнить, что увлечение хурмой, особенно натощак, может привести к образованию так называемого фитобезоара и кишечной непроходимости — велик риск реально оказаться на операционном столе. Как рассказывала ранее Мария Антипова, заведующая эндоскопическим отделением Мариинской больницы, от образования фитобезоаров в желудке полностью не застрахован ни один человек, но есть причины, повышающие эту вероятность. Среди них — заболевания желудка, например так называемый ленивый желудок, пожилой возраст.

От одной хурмы, конечно, ничего не будет, но есть ее натощак и килограммами — плохая затея. По словам врача, проблема в том, что самому человеку быстро заподозрить кишечную непроходимость из-за хурмы трудно. Безоары проявляются традиционными симптомами нарушения пищеварения: тяжестью и болью в животе, тошнотой, рвотой.

Складывают легенды

В Грузии и Армении хурма считается символом женского счастья и здоровья.

Есть легенда, повествующая о матери, у которой росли три объективно некрасивые дочери. Она жутко переживала, как же их выдать замуж, пока не увидела вещий сон. Невероятной красоты девушка явилась к ней и протянула плод хурмы, сказав, что это поможет, а наутро женщина вышла на крыльцо и увидела, что на старом засохшем дереве висят три спелых плода. Раздала их дочкам, и они сказочно похорошели. Кожа стала гладкой, волосы — блестящими, фигуры — стройными, как молодые деревца хурмы. И повалили к ним женихи, и всё у них стало хорошо.

Кстати, для любителей домашней натуральной косметики: маски из мякоти хурмы и правда отлично тонизируют, освежают лицо, убирают воспаления и разглаживают мелкие морщинки, если смешать ее с чайной ложкой меда, несколькими каплями лимонного сока (для жирной кожи) или ложкой сметаны либо жирных сливок и оливковым маслом (для сухой кожи) и нанести на лицо на 15 минут.

Кстати

Если хурма всё равно упорно вяжет, можно отправить ее в морозилку на день-полтора — она станет слаще, сговорчивее, а «дуба давать» перестанет. Правда, есть шанс на выходе получить этакую оранжевую мяшу. Точно так же, если вы купите на уличном лотке уже в хлам замороженные переспевшие плоды. Если не хотите связываться с морозилкой, то пойдет старинный способ, который работает и на умягчение авокадо, например. Положите хурму в бумажный пакет вместе с бананом или помидором: они выделяют газ этилен, помогающий созреванию «соседей».

Взято Источник

14.01.2024