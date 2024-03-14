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Определяются участники второго тура выборов на Украине

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Обработаны 83,28% бюллетеней

Определяются участники второго тура выборов на Украине

По итогам подсчета 83,28% бюллетеней лидер остался прежним / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Второй тур уже стал реальностью президентских выборов на Украине, что подтверждают результаты голосования населения, опубликованные strana.ua.

По итогам подсчета 83,28% бюллетеней лидер остался прежним – Владимир Зеленский (30,37% голосов).

Судя по всему, его конкурентом на следующей стадии голосования станет Петр Порошенко. На его счету 16,02% голосов.

Видится маловероятным, что оставшаяся до сих пор необработанной часть бюллетеней переменит ситуацию в пользу Юлии Тимошенко, которую на данный момент поддержали 13,27% избирателей.

Еще дальше до прохода во второй тур Юрию Бойко, который заручился поддержкой 11,54% населения.

Таким образом, видится очевидным, что на следующем этапе выборов народу Украины предстоит сделать выбор между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Редакция Amic.ru предлагает ознакомиться с подробной биографией главного фаворита президентской гонки.

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